Kaisa on ollut kateissa lähes kuukauden, kertoi lähteneensä Kainuuseen – poliisi pyytää havaintoja

Poliisin mukaan Kaisa Räsänen on voinut majoittua ulkona.

Kaisa Räsänen.­

Poliisi pyytää havaintoja kadonneeksi ilmoitetusta Kaisa Räsäsestä. Läheiset eivät ole saaneet häneen yhteyttä 10. elokuuta jälkeen.

Vuonna 1961 syntynyt Räsänen on kirjoilla Kontiolahdella. Hän on itse kertonut lähteneensä Kainuuseen.

Poliisin mukaan taustatietojen perusteella on mahdollista, että hän on viettänyt öitä ulkona. Kaisa Räsästä on mahdollisesti nähty Vuokatin alueella.

Kaisa Räsänen on noin 170 senttiä pitkä. Hän painaa 70 kiloa. Hänellä on tummanruskeat puolipitkät hiukset.