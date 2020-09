Suomessa on todettu 36 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Suomessa on todettu 36 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu 389 tartuntaa, mikä on 52 enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Seitsemän viime päivän aikana tartuntoja on todettu 241, kun edellisten seitsemän päivän summa oli 148.

Sairaalahoidossa olevien määrä ja mahdolliset kuolemantapaukset ilmoitetaan maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Perjantain tietojen mukaan Suomessa on todettu yhteensä 335 koronavirukseen liittyvää kuolemaa.

Tapaukset kunnittain (ei alle 5 tapauksen kuntia)