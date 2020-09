Kommentti: Minun armeija-aikanani ruokailu oli pyhä asia – ja niin sen kuuluu ollakin

Varusmiehillä on oikeus saada täysimittainen ruokatauko ja vatsansa täyteen. Tyhjällä vatsalla ei kukaan jaksa taistella, varsinkaan kun kyse on oikeasti vain harjoittelusta, kirjoittaa Anttijussi Ripaoja.

Kun parhaillaan palvelustaan suorittava varusmies kertoi minulle, miten heidän maastoruokailunsa on toteutettu, kuuntelin hänen tarinaansa järkyttyneenä ja epäuskoisena. Voiko todella olla näin?

Suoritin oman varusmiespalvelukseni kuusi vuotta sitten Kainuun prikaatissa. Ruokailu oli meillä pyhääkin pyhempi asia niin maastossa kuin kasarmillakin. Sekä varusmiesjohtajat että kantahenkilökunta komppanian päällikköä myöten pitivät huolen ja valvoivat, että ruokailulle on varattu riittävästi aikaa ja jokainen taistelija on saanut syödäkseen juuri niin paljon kuin on tarpeen.

Siitä huolimatta, että yksikössäni oli eittämättä koko prikaatin tiukin kuri ja yleistä palvelusohjesääntöä (Ylpalvo) tulkittiin kuin piru raamattua. Tai ehkä juuri siksi. Ylpalvossa nimittäin todetaan selväsanaisesti, että ”ruokailuun on varattava riittävästi aikaa”.

Tästä ei lipsuttu. Ja jos kerran joku alikersantti saikin päähänsä tarpeettomasti hoputtaa ruokailevia alaisiaan, sai hän välittömästi sellaista palautetta ylemmiltään, ettei sama toistunut enää koskaan.

Jutussa puhutaan maastoruokailusta. Se tarkoittaa sitä, että varusmiehet syövät pöntöistä tarjoiltua ruokaa omista pakeistaan. Se ei ole sama asia kuin taisteluharjoituksen aikana ruokaileminen. Korona-aikana kasarmiolosuhteissa on lisätty maastoruokailun määrää, mutta se on arkipäivää myös normaalitilanteessa.

Ensinnäkin, jos normaalisti varuskuntaravintolassa syötävä ateria on siirretty syystä tai toisesta maastoon, on varusmiehillä oikeus saada täysimittainen ruokatauko ja vatsansa täyteen.

Toisekseen, myös maastoharjoituksissa ruokailu on pyrittävä järjestämään mahdollisuuksien mukaan siten, että jokainen taistelija on kylläinen ja parhaassa mahdollisessa toimintakunnossa. Tyhjällä vatsalla ei kukaan jaksa kauan taistella, varsinkaan kun kyse on oikeasti vain harjoittelusta.

Suurin osa varusmiehistä tuo metsäleireille mukaansa omia eväitä, mikä toki on järkevää. Silti on väärin, jos viikon metsäleiriltä selviäminen jää kiinni henkilökohtaisesta varautumisesta, joka on kustannettu valmiiksi vähäisestä päivärahasta.

Vielä enemmän väärin on, jos omiin eväisiin on pakko turvautua tavanomaisina kasarmipäivinä.

Tätä kirjoittaessani söin Suffeli-patukoita ja Lumipantteri-karkkeja. Ne kuuluivat tonnikalasäilykkeiden ohella vakiovarustukseeni Kainuun metsissä taistellessani. Siitä huolimatta, että sain aina syödä lämmintä ruokaa vatsani täyteen ja ateriani loppuun. Omat eväät olivat vain kiva lisä – ei pakon sanelema selviytymiskeino.