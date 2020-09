Rekka ajautui ulos tieltä Leppävirralla – kuljettaja loukkaantui vakavasti

Poliisi selvittää onnettomuuden syytä.

Varkaudesta Joensuuhun matkalla ollut rekka ajautui ojaan ja kaatui osittain kyljelleen maanantaiaamuna valtatie 23:lla Leppävirralla.

Kuljettaja loukkaantui vakavasti onnettomuudessa.

Ajoneuvoyhdistelmä on kokonaan ojassa niin, että kuorma-auto on kyljellään ja perävaunu on pystyssä, tiedottaa poliisi.

Poliisi selvittää onnettomuuden syytä. Liikenne voi onnettomuuspaikalla hieman häiriintyä ja hidastua pelastustöiden johdosta. Liikenne sujuu kuitenkin onnettomuuspaikan ohi. Tieosuudella on ohituskaistan vuoksi kolme ajokaistaa.