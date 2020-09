8 hyvää uutista koronasta: Tapauksia vähemmän, torjunta tepsii, rokote näkyvissä...

Moni asia on paljon paremmin kuin keväällä, jolloin koronapandemia järkytti Suomea ja koko maailmaa.

Musta mörkö iski keväällä suomalaisten elämään. Tuntematon virus levisi ilmateitse ja kosketuksesta.

Korona sai ihmiset paniikkiin. Suomi sulki rajat ja pani paikat kiinni.

Kevään iskun jälkeen moni asia on nyt paremmin kuin silloin. Tilanne on kirkastunut.

1. Mieliala parani

Koronavirustilanne on nyt suhteellisen hyvä Suomessa. Elämä on kevään sulkeutumisen jälkeen palannut lähes normaaliksi.

Ihmiset uskaltavat liikkua julkisilla kulkuvälineillä. He käyvät ravintoloissa. Koulut ja yliopistot ovat auenneet.

Ihmiset suhtautuvat tautiin asiallisesti, eivätkä lietso turhaa paniikkia.

– Odotuksia oli, että tauti lähtisi rajummin leviämään. Toistaiseksi epidemia on kohtuullisessa kurissa, eikä korona ole Suomessa päässyt ryöpsähtämään pahemmaksi, Helsingin yliopiston immunologian professori Seppo Meri kuvaa.

2. Tautia entistä vähemmän

Suomi on selvinnyt hyvin kansainvälisessä vertailussa, jos tarkastellaan, paljonko on koronaan sairastuneita tai moniko on tehohoidossa.

– Uusia tautitapauksia on hirveän vähän. Määrä on vaihdellut 10–40:n välillä päivittäin, Turun yliopiston virusopin professori Ilkka Julkunen sanoo Suomen tilanteesta.

Tautitapausten määrä on pieni testausmääriin nähden. Testauksia tehdään nykyisin noin 10 000 päivässä.

– Positiivisten osuus on 0,2–0,3 prosenttia, kun se keväällä oli korkeimmillaan 5 prosenttia, Julkunen vertaa.

3. Torjuntakeinot käytössä

Suomalaisten tietoisuus taudista on lisääntynyt. Epidemian luonne on alkanut selvitä.

– Kyllä se on edelleen vakava tauti, mutta sen kanssa pystyy jotenkuten elämään, Seppo Meri kuvaa.

Ihmiset pitävät turvavälejä, pesevät ahkerasti käsiä, käyttävät kasvomaskia ahtaissa tiloissa, yskivät hihaan tai paperinenäliinaan.

Jos on flunssa, he jäävät kotiin sairastamaan.

– Ihmiset ovat noudattaneet ohjeita aika hyvin. Merkki siitä on se, että tautitapauksia ei ole kovin paljon. Tauti ei ole päässyt paljon leviämään, Ilkka Julkunen sanoo.

Käsidesiä on tarjolla.­

4. Torjunta tepsii

Tautitapaukset ovat lähteneet vähenemään maissa, joissa koronaa on ollut paljon.

– Uusia tapauksia on maailmassa valtavasti, niitä on noin 280 000 uutta tapausta päivää kohden. Siinä on pieni laskutrendi, Ilkka Julkunen sanoo.

Moni iso maa on saanut torjuntatoimet tehoamaan.

Vaikka tautia esiintyy maailmalla, kuolleisuus on pienempää kuin keväällä.

– Se tarkoittaa sitä, että uudet tautitapaukset ovat olleet nuoremmissa ikäryhmissä, joilla tauti on ollut lievempi. Eli hyvin monessa maassa on pystytty suojelemaan tai estämään viruksen leviäminen iäkkäämpiin ihmisiin tai riskiryhmäläisiin, Ilkka Julkunen kehuu.

5. Testauksia lisää

Koronan jäljille päästään Suomessa entistä paremmin. Koronatestejä tehdään enemmän kuin keväällä.

Testaukset kehittyvät. Uusia testaustapoja on tulossa.

– Nyt on vähän hankalaa, kun pitää jonottaa nenänielunäytteiden ottoihin. Voi olla, että jatkossa tulee sylkitestejä, jolloin näytteen otto on helpompaa, Seppo Meri povaa.

Koronatestejä tehdään enemmän kuin keväällä.­

6. Virus tunnetaan nyt paremmin

Viruksesta tiedetään entistä enemmän. Koronasta ja taudin ominaisuuksista on ilmestynyt paljon tutkimuksia.

Ilkka Julkunen kertoo, että kahdeksassa kuukaudessa on ilmestynyt lähes 50 000 julkaisua kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä.

– Se on ehdoton maailmanennätys. Millään taudilla ei ole ollut tällaista vauhtia. Kun aids tuli, puhuttiin tuhansista julkaisuista.

Viruksesta tiedetään paljon.

– Tärkeä ominaisuus puhuttaessa muuntumisesta on se, että virus muuntuu jonkin verran, mutta se on varsin hidasta. Se on ollut tähän mennessä maksimissaan 0,1 prosenttia, Julkunen kertoo.

Viruksella on hidas muuntumisvauhti verrattuna esimerkiksi influenssaan.

– Tämä on siinä mielessä hyvä uutinen, että jos rokotekehitys onnistuu, voi olettaa, että rokote voi olla hyvin pitkäkestoinen.

7. Rokote näkyvissä

Rokotetutkimus on edistynyt.

Kliinisessä tutkimusvaiheessa on yli kymmenen rokotekandidaattia.

– Olen luottavainen siinä, että erityyppisiä rokotteita tullaan saamaan lähimmän puolen vuoden sisällä, Ilkka Julkunen sanoo.

Viruksen immuunisuojasta voidaan olettaa, että sairastettu tauti tai rokote antaa immuunisuojan tautia vastaan.

Rokotetutkimus on edistynyt.­

8. Jäljitys paranee

Koronan tartuntaketjuja osataan jäljittää entistä paremmin. Jäljityksen ansiosta koronaan sairastuneita ja altistuneita voidaan panna nopeasti karanteenin.

– Toimenpiteet eivät ole enää moukarilla iskemistä, vaan kohdennettuja tilanteisiin ja ihmisiin, jotka on pidettävä pois tartuttamassa muita ihmisiä, Seppo Meri vertaa tilannetta.

Suomessa markkinoille tullut Koronavilkku-sovellus auttaa jäljittämään viruksen tartuttajia.