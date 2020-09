Lahtelaiskoulun opettajalla koronatartunta: Oppilaita ja henkilökuntaa asetetaan karanteeniin – osaa ei ole tavoitettu

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä tavoittelee altistuneita.

Alkusyksyn mittaan korona-altistumisia on todettu useissa kouluissa ja oppilaitoksissa.­

Lahden kaupunki tiedotti sunnuntaina, että Möysän peruskoulussa siirrytään maanantaina 7. syyskuuta poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin yhdellä opettajalla todetun koronavirustartunnan vuoksi.

Lahden kaupungin mukaan osa koulun oppilaista ja koulun henkilökuntaa asetetaan karanteeniin. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä tavoittelee altistuneita, mutta todennäköisenä pidetään sitä, että osa heistä saadaan kiinni vasta maanantaina.

Varotoimenpiteenä Möysän peruskoulun yksi luokka, yksittäisiä oppilaita eri luokilta sekä osa opetushenkilökuntaa työskentelee maanantain etäopetuksessa. Koulun muut luokat ja oppilaat jatkavat normaalisti lähiopetuksessa.

Etätyöskentelyyn siirtyminen on terveysviranomaisten suositus.

Möysän koulussa oppilaita on 386 ja henkilökuntaa 40. Koulussa toimii myös esikoulu, iltapäiväkerho sekä hammashoitolan, ateriapalvelujen ja laitoshuollon henkilöstöä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoi sunnuntaina, että Suomessa on todettu 30 uutta koronatartuntaa. Kahden viime viikon aikana on raportoitu 371 tartuntaa, mikä on 35 enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Seitsemän viime päivän aikana tartuntoja on todettu 214, kun edellisten seitsemän päivän summa oli 157.

Perjantaina julkaistujen tietojen mukaan Suomessa on todettu yhteensä 335 koronavirukseen liittyvää kuolemaa.