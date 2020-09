Malmin lentokentälle laskeutui viime yönä 11 äärimmäisen uhanalaista kahlaajaa

Lintulaskijat kohtasivat myös Ferrarin ja Lamborghinin.

Helsinki-Malmin lentokentälle laskeutui sunnuntain vastaisena yönä vähintään 11 heinäkurppaa.

Finavia on luopunut Malmin lentokentästä, ja Helsingin kaupunki on kaavoittanut sinne asuntoja, mutta toistaiseksi lentotoiminta on jatkunut.

Heinäkurppa on määritelty Suomessa korkeimpaan kansainväliseen uhanalaisuusluokkaan eli äärimmäisen uhanalaiseksi (Critically endangered).

Se oli jo kertaalleen siirretty luokkaan hävinnyt (Extinct).

MaTaPuPu Birding Societyn (MBS) perinteinen kurppalaskenta aloitettiin heti auringonnousun jälkeen.­

Heinäkurpan ja Malmin lentokentän kohtalot ovat kulkeneet käsi kädessä tai siipi siivellä. Malmin lentokenttä määriteltiin vuonna 2017 yhdeksi Euroopan seitsemästä uhanalaisimmasta kulttuuriperintökohteesta.

Heinäkurppien joukkopysähdyksen syynä lienee ollut pääkaupunkiseudun sunnuntain vastaisena yönä ylittänyt voimakas saderintama eli lintuharrastajien kielellä ”pudotuskeli”.

Osa kurpista saattoi olla saapunut jo aikaisemmin. Viikko sitten Malmilla havaittiin matalapaineen yhteydessä erittäin voimakasta heinäkurpan sukulaislajin taivaanvuohen muuttoa.

Sadealue oli juuri ohittanut kentän ja saanut kurppia alas taivaalta.­

Lintulaskijoiden mukaan 11 heinäkurppaa oli vähimmäismäärä. Mahdollisesti kurppia oli muutama enemmän, jolloin kyseessä olisi ollut uusi SE-tulos.

Suuren määrän vuoksi yksilöitä oli vaikea erottaa toisistaan.

Heinäkurppa (arkistokuva) on pyylevä ja pitkänokkainen.­

Suomen ennätys on yhdellä laskentakerralla 12 levähtävää heinäkurppaa. Tämä määrä laskettiin vuonna 1984 Helsinki-Vantaan lentokentällä, 1990 Hangon Täktomin lentokentällä ja 2015 Malmin lentokentällä.

Malmia pidetään nykyisin Suomen ehkä tärkeimpänä tiedossa olevana heinäkurppien syyslevähdysalueena.

Kurppa matkaa Malmin kautta itäisen Afrikan talvehtimisalueilleen.

Malmin levähtäjämäärät vaihtelevat suuresti riippuen syksyn sateisuudesta ja maaperän kosteudesta.

Koillis-Helsingin lintuharrastusjärjestö MaTaPuPu Birding Society (MBS) aloitti jokasyksyiset kurppalaskennat Malmin lentokentän laajoilla niittyalueilla vuonna 2002 kenttää alunperin hallinnoineen Finavian myöntämillä luvilla.

Lentokentän monipuolisilla luonnonniityllä levähti runsaasti myös kiuruja ja kirvisiä, kuten niittykirvisiä ja lapinkirvisiä.­

Viimeiset laskennat on tehty yhteisymmärryksessä nykyisen kenttäoperaattorin kanssa turvallisuusohjeita noudattaen. Lentokoneet nousevat ja laskevat yhä Malmille, vaikka Helsingin kaupunki sanoi vuoden vaihteessa irti kentän vuokrasopimuksen.

Tänä vuonna laskentaan osallistui 17 lintuharrastajaa harvassa ketjussa kentän laajat niittyalueet läpi kulkien sekä viiden henkilön varmistusosasto pääkiitoradan pohjoispäässä.

Niittykasvillisuuden korkeus vaihteli, heinäkurppaa suosii matalaa kasvustoa.­

Heinäkurppien lisäksi havaittiin kahlaajista taivaanvuohia, töyhtöhyyppiä ja tyllejä, runsaasti kiuruja ja eri lajin kirvisiä sekä muun muassa pyrstötön fasaani, nuori kanahaukka, pieni parvi tuulihaukkoja, kettu, useita rusakoita, kolme metsäkaurista ja kaksi urheiluautoa, joista punainen määritettiin Ferrariksi, musta Lamborghiniksi.

Laskijat etenivät ketjussa lentokentän laajoilla niittyalueilla.­

Lisäksi varmistusosasto havaitsi kaksi harvinaista läpimuuttajaa, mustapyrstökuiria.