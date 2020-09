20-vuotiasta miestä puukotettiin Järvenpäässä koulun pihalla – poliisi ottanut yhden kiinni: ”Kyseessä on vasta epäily”

Puukotuksen uhri, 20-vuotias mies, on edelleen sairaalahoidossa.

Poliisi julkaisi lauantaina tiedotteen Järvenpäässä Kinnarin koulun pihalla 5. syyskuuta noin kello 00.20 aikaan tapahtuneesta puukotuksesta, jonka epäilty oli poliisille tuntematon. Paikalla oli tapahtuma-aikaan paljon nuorisoa.

Tiedotteen julkaisun aikaan poliisilla oli tiedossaan epäillystä vain huonolaatuinen valvontakamerakuva sekä tuntomerkit. Tästä syystä yleisöä pyydettiin toimittamaan poliisille havaintoja ja vihjeitä tapahtumista. Poliisi kertoo nyt saaneensa niitä runsaasti.

Poliisi otti lauantaina kiinni yhden rikoksesta epäillyn henkilön tapahtumaan liittyen. Poliisi painottaa, että kyseessä on vasta rikosepäily, eikä kenenkään tule julkaista internetissä tai sosiaalisessa mediassa kuvia tai nimiä henkilöistä, joita luulee epäillyksi. Toimiessaan näin henkilö voi itse syyllistyä rikokseen.

Puukotuksen uhri, 20-vuotias mieshenkilö, on edelleen sairaalahoidossa, mutta hänen tilansa on vakaa ja hän on toipumassa.

Tapauksen rikostutkinta etenee muun muassa kuulusteluilla ja vihjeiden läpikäymisellä. Lisätietoja esitutkinnasta voidaan antaa aikaisintaan ensi viikolla.