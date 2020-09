Auto on väritykseltään punainen, ja sen sivussa on valkoinen raita.

Mikkelistä Haukivuoren paloasemalta anastettiin viime yönä miehistönkuljetusauto, kertoo Itä-Suomen poliisi.

Mercedes-Benz Vito -mallisen auton rekisteritunnus on NLC-663. Auto on väritykseltään punainen, ja sen sivussa on valkoinen raita. Ajoneuvon kyljessä on merkintä ES167 ja katossa merkintä RES167.

Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot autosta suoraan hätäkeskukseen numeroon 112.