1,5 miljardin pudotus ja 170 000 työtöntä – roudari Ville kertoo tapahtuma-alan karusta tilanteesta: ”Kyllä minä kriisistä puhuisin”

Moni tekijä on joutunut vaihtamaan alaa, josta voi seurata jatkossa vakava työntekijäpula.

Muun muassa valoteknikkoja, roudareita, tarjoilijoita ja muita keikkatyöläisiä on jäänyt ilman töitä koronavirusepidemian aikana. 20 vuotta roudarina toiminut Ville Sorvali tunnistaa tilanteen.­

– Kaikin puolin aika lannistunut.

Näin kuvailee tapahtumateollisuuden tunnelmia yrittäjä, joka työllistää kesäisin suoraan tai välillisesti toista sataa henkeä. Nyt vakiväkeä on lomautettuna, muita ei ole palkattu.

Kyseessä ei ole eturivin artisti vaan Suomen Pyrotekniikan toimitusjohtaja Aki Niittymäki. Yksi siitä suuresta massasta, joka työskentelee tapahtumien kulisseissa, mutta joita suuri yleisö ei heti ajattele, kun puhutaan kulttuurialan kriisistä.

Alan raskaan tilanteen nosti torstaina esiin Paula Vesala, joka ilmoitti peruvansa syksyn keikat ja muistutti, että ala on kamppaillut koronakurimuksessa nyt puoli vuotta.

– Meidän alan toiminta on 13.3.2020 kielletty kokonaan, ja 1.6.2020 alkaen voimakkaasti rajoitettu, ilman kompensaatiota, Vesala kirjoitti.

Hän latoi tiskiin karuja numeroita: alan arvosta uhkaa kuluvana vuonna kadota jopa 1,5 miljardia euroa ja tilapäisiä työntekijöitä jäänyt työllistämättä kuluneen kevään ja kesän aikana 136 000.

Lukemat ovat suoraan Tapahtumateollisuuden toimialatutkimuksesta, joka tehtiin kesän aikana Turun yliopistossa. Tarkka analyysi tulee julki parin viikon sisällä

Tutkija Milla Wirénin mukaan tutkimuksen lähtökohdat olivat hiukan haasteelliset, sillä tapahtumateollisuutta ei edes tunnisteta toimialana.

– Se piti ensimmäisenä määritellä, sillä alan yrityksiä löytyi 25 eri toimialalta, muun muassa rakennusteollisuudesta ja jopa kemianteollisuudesta.

Tutkijoiden kyselyyn vastasi 269 henkilöä. Niiden takaa paljastui paljon suurempia lukuja.

– Oli ihan järkyttävää huomata, että pelkästään nuo 269 vastaajaa työllistävät vuodessa noin 30 000 ihmistä. Vastaajista 95 prosenttia kertoi, että he eivät ole pystyneet tänä vuonna työllistämään ketään. Se on aika karmiva tilanne.

Nuo ilman työtä jääneet ihmiset ovat muun muassa valoteknikkoja, roudareita, tarjoilijoita ja muita keikkatyöläisiä, jotka eivät näy missään työntekijätilastoissa.

Wirénillä on myös henkilökohtainen kosketus alaan.

– Veljeni aloitti roudarina 16-vuotiaana. Ensimmäiset 10–15 vuotta hän oli tosi työllistetty. Jos joku keikka peruuntui, seuraava oli tulossa. Hän ei olisi voinut silloin kuvitella, että koko ala perutaan. Ei ollut mitään varasuunnitelmaa olemassa.

20 vuotta roudarina toiminut Ville Sorvali tunnistaa tilanteen. Hän pyörittää nykyään The Best Crew Ever -nimistä firmaa, joka välittää apukäsiä tapahtumiin. Listoilla oli ennen koronaa useampi sata keikkalaista.

– Joku järkevä tukimuoto pitäisi olla, etteivät terveet firmat mene nurin eikä jouduttaisi aloittamaan koko alaa uudestaan, yrittäjä Ville Sorvali sanoo.­

– En tiedä, kuinka monta on enää jäljellä. Pyöristäisin töiden vähenemisen noin sataan prosenttiin. Ei tilanne ole muuallakaan sen parempi. Kaikilla on tulot tippuneet vähintään 80 prosenttia. Kyllä minä kriisistä puhuisin.

Tapahtumateollisuus on ollut huimassa kasvussa viimeiset vuodet, ja pudotus on senkin takia raju.

Wirénin mukaan koronakriisi koskettaa yli 3 000:ta yritystä, joiden liikevaihtoarvio olisi normaalivuonna noin 2,3 miljardia euroa.

– Vuotta on vielä jäljellä, mutta arvion mukaan liikevaihdosta putoaa noin 1,5 miljardia. Tämä vaikuttaa jopa 170 000 tilapäiseen työntekijään, Wirén vahvistaa Vesalan kertomat numerot.

Osa tuosta valtavasta joukosta on joutunut tekemään kovia ratkaisuja.

– Moni siirtynyt muutto- tai kuljetushommiin, moni kouluttautuu ihan uudelle alalle. Porukka on neuvokasta ja löytää varmasti tekemistä, mutta ei se hauskaa kenellekään ole. Eniten ehkä huolettaa se, että moni osaaja saattaa vaihtaa alaa lopullisesti, ja sitä on jo näkyvissä. Kun tilanne normalisoituu, meillä on älytön työntekijäpula, Sorvali sanoo.

Alan pelastus voi olla se, että sen toimijat ovat valmiita muuttamaan toimintamallejaan rajustikin.

– Tapahtumatuottajat ovat luovia ja nokkelia moniosaajia. Monet miettivät, mitä he voivat osaamisellaan ja resursseilla tehdä ja voisiko digitaalisuutta hyödyntää. He sisuuntuvat ja miettivät uudenlaisia tapahtumakonsepteja, Wirén sanoo.

– Osa on ollut aika maissa mutta pakottanut itsensä uskomaan tulevaan. Kyllä tämä ala tästä vielä nousee, mutta mietityttää, millaisena, Sorvali pohtii.

Ilta-Sanomien haastattelemien toimijoiden mukaan alalle olisi saatava viimeistään nyt järkevä tukimalli.

– Viranomaisten nollasekoilu ei varsinaisesti vahvistanut uskoa, että tähän suhtauduttaisiin vakavasti. Taudin hillitsemiseksi pitää olla pelisääntöjä, mutta joku järkevä tukimuoto pitäisi olla, etteivät terveet firmat mene nurin eikä jouduttaisi aloittamaan koko alaa uudestaan, Sorvali sanoo.

– Näillä näkymin me pystymme jatkamaan normaalisti hommia vasta ensi kesällä. Osa tekee muita hommia ja osa odottelee, että tulisi parempia aikoja. Mistään ei saa tukea, ja olemme yrittäneet monesta paikasta, Niittymäki kertoo.

Koronakriisi sai alan toimijat jo järjestäytymään ja perustamaan Tapahtumateollisuus ry:n. Järjestö suunnittelee parhaillaan tukimallia.

– On eri asia, kuinka vakavasti se ministeriössä otetaan. Nyt olisi viimeinen hetki ottaa, Sorvali sanoo.