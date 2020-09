Veikkauksen tiedottaja kertoo, minkä vuoksi moni suomalainen lottovoittaja haluaa pimittää tiedon onnenpotkusta – osa ei kerro voitosta edes perheenjäsenille

Veikkauksen tiedottajan Pipsa Öhmanin mukaan jotkut voittajat eivät kerro asiasta edes perheenjäsenilleen.

Veikkaus tiedotti perjantaina, että 28. elokuuta suoritetun Eurojackpot-arvonnan voittaja on löytynyt. 34,9 miljoonaa Loimaan K-Citymarketissa pelatulla kupongilla voittanut länsisuomalainen mies kertoi Veikkaukselle, ettei aio pröystäillä. Mies vetosi ”länsisuomalaiseen kateuteen”.

Veikkauksen tiedottajan Pipsa Öhmanin mukaan kateus on teema, joka nousee usein esille lottovoittajien kanssa keskustellessa. Suurin osa voittajista haluaa pitää tiedon voitostaan mahdollisimman pienessä piirissä.

– Moni haluaa oikeasti jatkaa aika tavallista elämää eikä välttämättä halua olla huomion keskipisteenä. Eniten ihmisiä pelottaa, että suhtautuminen heihin muuttuu sen lottovoiton jälkeen, Öhman kertoo.

Öhmanin mukaan jotkut voittajat eivät kerro asiasta edes perheenjäsenilleen, mutta se on harvinaista. Yleensä ihmiset kertovat ainakin puolisolleen ja lapsilleen.

Veikkaus teetti vuonna 2017 suurvoittajille kyselyn, jossa selvitettiin muun muassa miten heidän elämänsä on muuttunut voiton myötä ja mitä he ajattelevat voitostaan. Vastaajista noin 87 prosenttia kertoi voitosta puolisolleen ja noin 50 prosenttia lapsilleen. Täysin omana tietonaan voiton piti vain 2,6 prosenttia vastaajista.

Suurin osa lottovoittajista käyttäytyy hyvin vaatimattomasti. Öhmanin arvion mukaan noin 90 prosenttia haluaa pitää todella matalaa profiilia voitostaan.

– On joitain tapauksia, jotka ovat ihan omalla nimellään kertoneet voitostaan julkisuudessakin. Mutta heitä on kyllä ihan todella vähän, Öhman sanoo.

Hänen mukaansa ihmisten suhtautuminen suurvoittoon vaihtelee, eikä reaktioon vaikuta välttämättä edes voitetun summan suuruus. Reaktioita näkee laidasta laitaan.

– Joku toinen henkilö saattaa käyttäytyä kylmän viileästi, vaikka on voittanut kymmeniä miljoonia euroja ja olla vain, että ”tällaista tämä nyt on, olipa kiva juttu”. Sitten on sellaisia ihmisiä, jotka ovat voittaneet vaikka satatuhatta euroa ja ovat aivan pyörällä päästään.

– Lähtökohtaisesti iloista porukkaa tulee sinne voiton lunastukseen, mutta joitain myös jännittää aika paljon ja pelottaa, jos voitto paljastuu, Öhman lisää.

Kyselyyn vastanneista 17 prosenttia kertoi muiden ihmisten suhtautumisen heitä kohtaan muuttuneen voiton myötä. Vastauksista käy ilmi, että voittajilta on erityisesti pyydetty rahaa ja heitä kohtaan on oltu kateellisia.

– Kun nyt kerran rahaa on, niin emme saa minkäänlaista apua, ei pienten lastemme hoitoon eikä mihinkään, yksi voittajista kertoo.

– Työkavereista osa on sitä mieltä, että minä en saisi olla enää töissä, toinen sanoo.

Öhmanin mukaan vastaavaa käyttäytymistä esiintyy myös muualla, mutta arvioi kateuden ja erityisesti pelon siitä olevan varsin suomalainen ilmiö. Hänen mukaansa esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Britanniassa voittajilla on hyvin erilainen suhtautuminen julkisuuteen.

– Siellä paljon enemmän ollaan omilla kasvoilla julkisuudessa. Yhdysvalloissa tällaiseen rikastumiseen suhtaudutaan eri tavalla. Suomessa voittajat saattavat kokea muiden ajattelevan, etteivät he ole ansainneet sitä rahaa, koska se on tullut tällä tavalla voittamalla eikä sen eteen ole raadettu töitä, Öhman sanoo.