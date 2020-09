Olisi liian optimistista ajatella, että ensi vuonna pandemia on voitettu, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Koronapandemian kukistamiseen tarvitaan turvallinen ja tehokas rokote. Uusi koronavirus ei kuitenkaan häviä maailmasta edes sillä. Se on sitkeä ja tarttuva, ja se jää todennäköisesti pyörimään ihmiskunnan riesaksi vielä pitkäksi ajaksi, pulpahdellakseen silloin tällöin esiin tartuntojen ryvästyminä.

Mikään rokote ei anna täydellistä suojaa. Vaikka lääkealan jättiläinen AstraZeneca saisikin ensi vuonna valmiiksi rokotteensa – tai vaikkapa sen kilpailija Moderna omansa – maailma ei ole sillä pelastettu. Valmistetta pitää tuottaa ja jakaa valtava määrä. Suojateho saattaa jäädä heikoksi, ja tarvitaan uusia annoksia. Tulee lisää tuotanto- ja jakeluongelmia. Rokotteista taistellaan.

Siksi ensi vuonna, tai lähivuosina, koronarokotteita on todennäköisesti markkinoilla useita. Terveysviranomaisten vaikeana tehtävänä on valita niistä meille sopivat – ja hankkia niitä tarpeeksi. Tässä kohdassa on tärkeää pitää mielessä kotimainen vaihtoehto ja mahdollisuus omaan tuotantoon Suomessa. Kuopion lisäksi kannattaa katsoa, miten Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskus onnistuu omassa hankkeessaan.

Maailmalla on sellaistakin ilmaa, että terveysviranomaisilla on poliittisia paineita hyväksyä myyntiin puutteellisesti testattuja rokotteita. Se olisi vaarallista. Ikävät, suppeissa testeissä piiloon jääneet haittavaikutukset tulisivat vääjäämättä esille suurten populaatioiden rokotuksissa.

Taustalla väijyy rokotevastaisuus. Tutkijat puhuvat mieluummin rokote-epäröinnistä – mietitään, uskalletaanko piikkiä ottaa tai päätetään kieltäytyä siitä jo etukäteen. Laaja epäröinti olisi tuhoisaa, sillä rokotuskattavuuden pitäisi nousta noin 70 prosentin, mieluummin 90 prosentin tasolle.

Siksi hyvää kannattaa odottaa. Suuria väestöryhmiä ei pidä rokottaa, ennen kuin valmisteet on testattu perin pohjin. Siihen saakka: normaalit varotoimenpiteet. Niihin olemme jo tottuneet.