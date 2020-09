Karkasiko tutti, Emma Kari? Nyt puhuu huutava vauva -kohun äiti

”Toivoisin että aina ei tulkittaisi pahimman kautta.”

Nyt puhuu huutava vauva -kohun äiti, vihreiden kansanedustaja Emma Kari.

IS kysyi Karilta, voidaanko sanoa leikillisesti, että jos ei mopo karannut, niin karkasiko tutti?

Ensin katsaus tähän mennessä tapahtuneeseen.

Perjantai: Vihreiden johtoa kyläilee Kesärannassa pääministeri Sanna Marinin (sd) vieraina.

Keskustellaan, paitsi Karin vauva, joka pääasiassa huutaa.

Kari tekee Instagram Story -päivityksen, jossa arvelee, että edellisten hallituksen aikana olisi saattanut olla ”vähän” ahdistavaa vierailla huutavan vauvan kanssa Kesärannassa.

Emma Karin Instagramiin jakamasta kuvasta nousi kohu.­

Seuraa niin sanottu moderni Twitter-myrsky, jossa edellisen pääministerin, Keskustan Juha Sipilän erityisavustaja Eeva Kärkkäinen ylistää Sipilän sydämellistä lapsimyönteisyyttä.

Kokoomuksen kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen syyttää Karia rumasta (käytöksestä) miespoliitikkoja kohtaan ja ylistää kokoomuslaisten ex-pääministerien Jyrki Kataisen ja Aleksander Stubbin luontevaa käytöstä lasten seurassa.

Kari vastaa Granh-Laasoselle, ettei kyseenalaista mainittujen miespääministerien henkilökohtaista lapsimyönteisyyttä, joskaan se ei hänen mielestään näkynyt lainkaan edellisten hallitusten politiikassa.

Keskusteluun osallistuu ehkä jopa odotetusti myös Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä (”törkeä”, ”avoimen miesvihamielinen”)

Emma Kari, karkasiko tutti?

– Kun olen pienen lapsen kanssa vanhempainvapaalla, olen yrittänyt puhua siitä, miten voimme yrittää luoda erilaisista tiloista sellaisia, että niihin pystyy lähtemään pienten vauvojen kanssa.

Kari ei kiellä, että Suomessa olisi ollut useita vauvamyönteisiä pääministereitä.­

– Jokainen ymmärtää, että itkuisen, ehkä koliikkioireisen vauvan kanssa jopa bussiin meneminen voi olla hyvin ahdistavaa, – tai olla kahvilassa. Ja jokainen ymmärtää, millaisen kynnyksen takana on lähteä hyvin pienen vauvan kanssa Kesärantaan tapaamaan pääministeriä.

– Kysymys on tietysti hyvin henkilökohtaisesta asiasta. Vauvamyönteisyyden rakentamista ei auta, että henkilökohtaista kokemusta repostellaan pitkin Twitteriä ja yhteydestään irrotettuna. Toivoisin, ettei Kokoomus olisi luomassa sellaista keskustelukulttuuria.

Kommentistasi Grahn-Laasoselle saattoi syntyä kuva, että edellisten hallitusten aikana olisi ollut kiusallista käydä huutavan vauvan kanssa Kesärannassa, koska lapsimyönteisyys ei näkynyt niiden politiikassa.

– Totta kai olen iloinen, että nykyinen hallitus on kääntänyt suuntaa, mutta samaan aikaan jokainen ymmärtää, että jos on (muutenkin) korkea kynnys lähteä kotoa, Kesärantaan voi olla helpompi mennä tilanteessa, jossa pääministerillä on siellä itselläänkin pieni lapsi, ja pääministeri on puhunut aktiivisesti pienten lasten vanhempien osallistumisen kynnyksen madaltamisesta.

– Toivoisin että aina ei tulkittaisi pahimman kautta.

Onko pahimman kautta tulkitsemista arvella, että kun luonnehdit tätä hallitusta feministiseksi ja lapsiystävälliseksi, edelliset olivat sovinistisia ja lapsivihamielisiä?

– En epäile ollenkaan, että tässä maassa olisi ollut useita vauvamyönteisiä pääministereitä. Toivon vaan, että Kokoomuksessa mietitään, mitä on vauvamyönteinen keskustelu ja miten voimme muuttaa omaa toimintaamme.

– Henkilökohtaisen kokemuksen jakamisen repostelu ei ainakaan rohkaise keskustelemaan. Kysehän on Instagram-kuvasta, joka oli osa pitkää sarjaa. Minulla on seuraajina paljon pienten lasten vanhempia, ja siellä (Instagram) keskustelu on henkilökohtaisempaa (kuin Twitterissä).

Jos olisit vieraillut huutavan vauvan kanssa Sipilän Kesärannassa, se olisi ollut sitaateissa ”vähän” ahdistavaa?

– Jokainen ymmärtää, että huutavan vauvan kanssa liikkuminen voi olla vähän ahdistavaa. Onneksi tunnelma oli nyt sellainen, että ei syntynyt tunnetta, että vauva ei olisi ollut tervetullut tai se olisi (huutaminen) koettu häiritsevänä.