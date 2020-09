Ikäihmiset ovat varovaisempia ja osaavat suojautua tartunnoilta, arvioivat asiantuntijat.

Keväällä koronavirus iski kovaa ikäihmisiin, kun tauti tappoi ja vei ikääntyneitä tehohoitoon.

Viimeisen kuukauden aikana todetuista koronavirustapauksista vain reilut kolme prosenttia on ollut yli 70-vuotiailla. Vertailun vuoksi 43 prosenttia tartunnoista on ollut 20–39-vuotiaiden ikäryhmässä. Koronaepidemian alusta laskien yli 70-vuotiaiden osuus on noin 11 prosenttia.

– Kahden viimeisen viikon aikana HUS-alueella ikäihmisillä on ollut vain yksittäisiä tartuntoja. Yli seitsemänkymppisten tartunnat selittyvät meillä todennäköisesti lähes kaikki Kontulan seniorikeskuksen tilanteella, HUSin infektiotautien ylilääkäri Asko Järvinen sanoo.

Ylilääkärin mukaan tauti ei leviä ikääntyneiden piirissä, koska he ovat vähentäneet kontaktejaan, tiedostavat riskin ja käyttäytyvät sen mukaisesti.

– Se on hyvä, että he suojautuvat. Kun nuoremmat ovat tekemisissä lähipiirinsä ja iäkkäämpien ihmisten kanssa, he helposti siirtävät taudin omiin vanhempiinsa tai isovanhempiinsa, Järvinen huomauttaa.

Tartunnat lisääntyvät nyt muuallakin Euroopassa erityisesti nuorten piirissä. Joissakin maissa on jo nähty, että toisessa aallossa virus on ensin levinnyt nuorten parissa ja sen jälkeen myös vanhemmat ihmiset ovat alkaneet sairastua, kertoo Helsingin yliopiston infektiotautien professori Anu Kantele.

– Kyse on vain tämänhetkisestä tilanteesta. Sairastunut nuori voi levittää tautia vanhempaan väestöön. Mutta tällä hetkellä painopiste on nuoremmassa väestössä.

Helsingin yliopiston infektiotautien professorin Anu Kanteleen mukaan ulkomailla toisessa aallossa virus on ensin levinnyt nuorten parissa ja sen jälkeen myös vanhemmat ihmiset ovat alkaneet sairastua.­

Kanteleen mukaan nykytilanne selittyy helposti sillä, että iäkkäämmät ovat olleet nuoria varovaisempia ja tarkempia suojautuessaan virukselta.

– Nuoret ovat olleet tilanteissa, joissa ovat saaneet tartuntoja ja altistuneet. He ovat paljon kokoontuneet ja varmasti kesän jälkeen on jäänyt huolettomuus päälle, Kantele pohtii.

Professori uskoo, että kaikki kansalaiset ovat oppineet paljon taudin ensimmäisestä aallosta. Myös terveydenhuollossa on opittu paljon koronapotilaiden hoidosta: nykyään kaikilla potilailla aloitetaan verenhyytymistä estävä lääkitys, kun he tulevat sairaalaan.

– Tieto siitä, miten pitää toimia, on varmasti kaikilla. Nuoret helposti menevät porukan mukana.

Myös se vaikuttaa, että tartuntoja on ylipäätään ollut paljon vähemmän kuin keväällä, jolloin tauti pääsi leviämään myös vanhempaan väestöön.

Eläkeliiton toiminnanjohtajan mukaan eläkeläiset ovat valveutuneita koronan suhteen. He käyttävät maskia julkisissa kulkuvälineissä sekä huolehtivat käsihygieniasta ja turvaväleistä.­

– Luvut ovat suhteellisen pieniä, vaikka nousua on nähty. Olemme kovin kaltevalla pinnalla, miten tästä mennään eteenpäin.

HUSin Asko Järvinen arvioi, että ikääntyneet ottavat turvaohjeet vakavammin, koska heillä on perusteltu huoli omasta terveydestään ja hengestään.

– Nuorillakin kuolleisuutta on todettu. Kyllä virus iskee nuoriinkin, vaikka heistä hyvin harva saa vaikean taudin, Järvinen muistuttaa.

Ylilääkäri suosittelee noudattamaan turvavälejä, käyttämään tarvittaessa maskia, pesemään käsiä ja ovenkahvoja, vaihtamaan pyyhkeitä ja järjestämään tapaamisia ulkona, mikäli mahdollista.

– Luulen, että iäkkäämmät ihmiset välttävät tiiviimpiä tapaamisia.

Keväällä moni yli seitsemänkymppinen otti hallituksen ohjeet karanteeninomaisista olosuhteista kirjaimellisesti, Eläkeliiton toiminnanjohtaja Anssi Kemppi sanoo. Sillä oli myös ikäviä seurauksia: kevät oli iäkkäille henkisesti raskasta aikaa, kun he joutuivat olemaan kuukausia neljän seinän sisällä. Monille tuli jopa itsetuhoisia ajatuksia.

Tällä hetkellä Eläkeliiton jäsenyhdistysten tapaamisissa osallistujamäärät ovat aiempaa pienempiä.

Kevät oli iäkkäille henkisesti raskasta aikaa, kun he joutuivat olemaan kuukausia neljän seinän sisällä.­

– Porukka on vähän jakaantunut. Monet ihmiset odottavat, että pääsevät tapaamaan toisia eläkeläisiä. Mutta osa eläkeläisistä on edelleen tosi varovaisia ja säikkyjä.

Toiminnanjohtajan mukaan eläkeläiset ovat valveutuneita koronan suhteen: he käyttävät maskia julkisissa kulkuvälineissä, huolehtivat käsihygieniasta ja turvaväleistä.

– Tämä perustuu omaan arkikokemukseeni. Viesti siitä, että korona on vakampi ikäihmisille, näyttää menneen läpi.

HUSin Järvisen mukaan valtaosa tartunnoista tulee lähipiiristä: kun ollaan ystävien, perheen ja työtoverien kesken. Se unohtuu helposti, kun puhutaan maskien käytöstä ja joukkoliikennevälineistä.

– Se nähdään sairaalassakin: keväällä vain neljäsosa henkilökunnan tartunnoista tuli potilaalta. Kolme neljäsosaa tuli muulta henkilökunnalta, kun he kohtasivat kanslioissa, kahvihuoneessa ja kokouksissa.

HUSin ylilääkäri Asko Järvisen mukaan valtaosa tartunnoista tulee lähipiiristä, kun ollaan ystävien, perheen ja työtoverien kesken.­

Ikäihmisten kannalta kontaktien välttämisellä on myös nurja puolensa: ennestään yksinäisistä ihmisistä on tullut vielä yksinäisempiä.

– Pitäisi miettiä, että millaista tukea ja turvaa heille annettaisiin. On todennäköistä, että tilanne jatkuu pitkin syksyä ja talvea. Se ei varmasti muutu paremmaksi, mutta sillä on isot mahdollisuudet muuttua huonommaksi.