Järvenpäässä joukkoaltistuminen koronalle – sairastunut työskennellyt ravintolassa

Järvenpäässä on todettu joukkoaltistuminen koronavirukselle, tiedottaa Järvenpään kaupunki.

Koronavirukseen sairastunut on työskennellyt paikallisessa ravintolassa, jonka lisäksi altistumisia on tapahtunut muissa kontakteissa. Altistuneita on yhteensä neljäkymmentä.

Järvenpään kaupungin tiedotteessa todetaan, etteivät ravintolan asiakkaat ole altistuneet koronavirukselle, eikä tapaus vaikuta ravintolan toimintaan. Karanteeniin asetettuihin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti terveysviranomaisen toimesta.

Järvenpään kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen vetoaa kaupunkilaisiin, että suosituksia jaksettaisiin edelleen noudattaa.

– Vaikka koronatilanne onkin hieman helpottanut, täytyy muistaa, ettei tilanne ole vielä ohi. Pienetkin flunssaoireet kannattaa nyt ottaa tosissaan ja pysyä kipeänä kotona, hän sanoo.