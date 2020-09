Anna Perhon kolumni: Ihan mukava huumekauppias

Tarinoista ei opi mitään, eivätkä ne muuta mitään, kirjoittaa Anna Perho kolumnissaan.

Kun olin katsonut The Jinx -sarjan toista jaksoa puoleenväliin, havahduin.

Tarina on juuri sellainen kuin missä tahansa fiktiivisessä rikossarjassa: on katoamisia, johtolankoja ja silmittömän varakas päähenkilö. Mutta tämä tarina on tosi. Ohjelman katsojana viihdytän siis itseäni katsomalla murhattujen ja kadonneiden uhrien kärsimystä, ja maksan siitä jollekin miljoonien muiden tavalla. Miksi?

Mikä meitä oikein vaivaa?

Rikoksista raportointi kuuluu journalismiin, mutta niiden viihteellistäminen on puhdasta nihilismiä: paha kiinnostaa, joten miksei tällä vietillä tehtäisi rahaa, aivan kuten pornollakin.

Jotta rikoksista saataisiin valtavirtaa, Alibin veriset tarinat pitää vain siistiä ja estetisoida siten, että niitä voi esittää parhaaseen katseluaikaan. Tappamisen tarinallistaminen antaa katsojan armollisesti unohtaa uhrien ja heidän läheistensä elämät – tärkeintä on pitää katse tarinan päähenkilössä, Pahassa Tyypissä.

Toki rikollisten tirkistely on inhimillisesti kiinnostavaa. Kun omassa elämässä pahuus on sitä, että joku laittaa taloyhtiön paperiroskikseen jatkuvasti sekajätettä, on kiehtovaa tirkistellä muiden varjoja. Rikollisten ällistelyssä toteutuu myös Matti Nykänen-malli: no, ainakaan minä en ole siinä jamassa kuin tuo kaveri.

Myös Suomessa on viime vuosina tuotettu runsaasti true crime -muusia. Kansainvälisiin jättihitteihin verrattuna paikalliset tarinat tosin tuntuvat samalta kuin vertaisi forssalaista kesäteatteriesitystä Broadway-tuotantoon. Härmäläisissä stooreissa väärennetään kuitteja tribaalipaidat päällä ja myydään pillereitä. Välillä käydään istumassa ja sitten taas ajellaan mopoilla sähläämään.

Sellaista on myös Nelosen tuoreessa Katiska-sarjassa, jossa rikas poikarukka, huumekauppias Niko Ranta-Aho hölisee löysiä oudolla tavalla etääntyneen oloisella puhetyylillä, joka onkin genrelle tyypillistä.

Rikolliset puhuvat teoistaan vältellen ja harvasanaisesti. Vaikka rikostelun täytyy olla todella adrenaliinipitoista hommaa, mediaan tihkuva puhe on lattanaa. Osin se lienee silkkaa itsesuojeluvaistoa, mutta katsoja ei voi välttyä ajatukselta, että kovanaamatkin häpeävät tekojaan ja vaikenevat siksi, eivätkä silkkaa cooliuttaan.

Näissä ohjelmissa tekoja ei myöskään kaduta ääneen, ja tekijöiden kyky itseanalyysiin on olematon. Siksi true crime -tarinat jättävät katsojan olon tyhjäksi. Sarjoissa kuvaillaan karmeita tekoja jopa graafisella tarkkuudella, mutta tekijät eivät pääse sen panssarin taakse, joka kätkee rikollisen rinnakkaistarinan; sen, miten pimeä muokkaa lapsesta rikollisen.

Niinpä sarjojen yhteiskunnallinenkin merkitys on lähellä nollaa. Journalismi hoitaa raportoinnin, true crime jatkaa siitä vain mehustamalla kärsimyksestä kertakäyttöhyödykkeitä. Tarinoista ei opi mitään, eivätkä ne muuta mitään.

Uhrit ovat genren kiusallinen sivuviite paisutettujen rikollishahmojen rinnalla. Haastatteluilla, jos niitä on, melodramatisoidaan kärsimystä. Tosin genren kunniaksi on laskettava muutaman esimerkit maailmalta, joissa sinnikäs kaivelu on johtanut uusiin tutkintoihin ja oikeuden saamiseen uhreille.

Mutta vähintään yhtä paljon löytyy esimerkkejä uhrien perheistä, joille true crime merkitsee vain tragedian aktivoimista läheisten muistoissa, uudestaan ja uudestaan. Se on myös katsojan rikos.

Kirjoittaja on toimittaja ja tuottaja.