THL:n ylilääkäri Taneli Puumalaisen mukaan tapahtumien järjestäjien on ennakkoon syytä pohtia kriittisesti suurten kokoontumisten järjestämistä.

Opiskelijajuhlien jälkeen on todettu useita koronatartuntoja eri puolilla Suomea. Tapahtumiin on osallistunut jopa useita satoja henkilöitä. Koronalle altistuneet asetetaan varotoimena karanteeniin.

– Tapahtumien järjestäjien on ennakkoon syytä pohtia kriittisesti suurten kokoontumisten järjestämistä. Jos tapahtumia järjestetään, on turvaväleistä ja hyvästä hygieniasta välttämätöntä huolehtia, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen kirjoittaa THL:n sivuilla.

Hän antaa ymmärtää, että nyt ei ole oikea aika järjestää opiskelijajuhlia.

– Erilaiset juhlatilaisuudet voivat johtaa taudin leviämiseen. Edes lieväoireisena ei tulisi osallistua tapahtumiin tai liikkua julkisilla paikoilla, hän korostaa.

Puumalainen muistuttaa, että jos koronaan viittaavia oireita ilmenee, on otettava yhteyttä terveydenhuoltoon testiin pääsemiseksi ja hoidon tarpeen arvioimiseksi. Oireisena pitää välttää kaikkia kodin ulkopuolisia kontakteja, myös testissä käymisen jälkeen tuloksia odotellessa. Tämä koskee kaikkia ikäryhmiä.

Juhlat tartuntojen taustalla

Helsingin yliopisto kertoi tiistaina, että lääketieteellisen tiedekunnan ensimmäisen vuosikurssin lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoilla on todettu koronavirustartuntoja.

– Tiedekunnan selvitystyön mukaan noin 300 ihmistä on ollut mukana tapahtumassa, jossa on ollut mahdollisuus siihen, että he ovat altistuneet koronavirustartunnalle, Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Risto Renkonen kertoi aiemmin Ilta-Sanomille.

Kyse oli uusille opiskelijoille tarkoitetuista ”alfajaisista”. Perinteisiin juhliin osallistui myös ylempien vuosikurssien opiskelijoita.

Tampereen yliopistossa puolestaan löytyi perjantaina seitsemän koronavirustartuntaa. Altistuneet ovat yliopiston keskustakampukselta, mutta tartunta ei ole tapahtunut yliopiston tiloissa, vaan vapaa-ajalla.