Loimaan Citymarketissa ilahduttiin Eurojackpot-voittajan löytymisestä

Eurojackpotissa jättipotin voittanut miljonääri ilmoittautui Veikkaukselle.

Suomi sai perjantaina 28. elokuuta jälleen uuden Eurojackpot-miljonäärin. Kierroksella 35/2020 pelatun rivin arvo on 34,9 miljoonaa euroa.

Tuorein miljonääri oli pelannut voittorivinsä Loimaan K-Citymarketissa. Hän ilmoittautui perjantaina Veikkaukselle.

Loimaan K-Citymarketissa osattiin iloita voittajan löytymisestä.

– Onnittelut hänelle porukaltamme, Loimaan K-Citymarketin Veikkaus-vastaava Minna Kiviniemi lähettää terveisinään voittajalle.

Suurvoitto on vaikuttanut hänen mukaansa pelaamiseen melkoisesti.

– Kyllähän sen huomaa, että kaikkia pelejä, eikä vain Eurojackpotia, on pelattu tavallista enemmän. Meiltäkin on kyselty, että kuka se voittaja on, mutta mehän emme voi sitä tietää, Kiviniemi sanoo.

Hän arvelee, että pelaaminen jatkuu vilkkaana.

Voittaja muuten kertoi Veikkaukselle, että hänen mukaansa länsisuomalainen kateus on sen verran voimakasta, ettei hän aio pröystäillä. Millaista länsisuomalainen kateus voi olla?

– Menneiltä ajoilta muistan sellaisen tapauksen, joka voi ehkä valaista asiaa. Kun tiettyyn naapurustoon ilmestyi uusi auto yhteen pihaan, väki oli tietävinään, että auton ostajan täytyy olla lottovoittaja, vaikka näin ei edes ollut, Kiviniemi pohtii.

