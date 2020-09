34,9 miljoonaa Eurojackpotissa voittanut löytyi – huomasi voittonsa vasta viikon jälkeen, ei aio pröystäillä ”länsisuomalaisen kateuden” takia

Voittaja ei ollut aiemmin ollut edes tietoinen siitä, että juuri hän oli voittanut.

Suomi sai perjantaina 28. elokuuta jälleen uuden Eurojackpot-miljonäärin. Kierroksella 35/2020 pelatun rivin arvo on 34,9 miljoonaa euroa.

Tuorein miljonääri oli pelannut voittorivinsä Loimaan K-Citymarketissa.

Joko voittaja on ilmoittautunut?

– Nyt on voittaja löytynyt. Hän ei ollut aiemmin ollut edes tietoinen siitä, että juuri hän oli voittanut. Hänellä meni siis noin viikko asian selviämiseen, Veikkauksen viestintäpäällikkö Tomi Auremaa kertoo Ilta-Sanomille.

Auremaa kertoo, että voittajan kanssa on keskusteltu puhelimessa.

– Kaikki tarvittavat proseduurit on käyty läpi ja varmistettu, että hän on voittaja. Voittaja on mies Länsi-Suomesta. Hän oli kyllä kuullut, missä voitto oli pelattu, joten pieni toivon kipinä hänellä oli ollut. Vasta tänään hänelle selvisi se, että hän oli voittanut. Hän pelaa aina samalla rivillä. Hän saa voittonsa tilille kahden viikon päästä, Auremaa sanoo.

Miten voittaja reagoi tilanteeseen?

– Hän oli tietysti iloinen voitostaan, mutta aikoo elellä kuten ennenkin. Hän on kertonut voitosta vain lähipiirille. Autoa mies ei aio vaihtaa eikä hän aio ryhtyä matkustelemaan. Auto on kuulemma ihan hyvä eikä hän ole aiemminkaan ollut kova matkustelija. Hänen mukaansa länsisuomalainen kateus on sen verran voimakasta, ettei hän aio pröystäillä, Auremaa sanoo.

Auremaan mukaan mies aikoo nukkua yönsä hyvin eikä voitto tule hänen elämäntyyliään muuttamaan.

Millaista on länsisuomalainen kateus? Miten se eroaa itäsuomalaisesta kateudesta? Kerro kommenteissa!