Main ContentPlaceholder

Kotimaa

Suomessa 25 uutta korona­tartuntaa – katso tuore tilanne eri kunnissa

Suomessa on raportoitu tänään 25 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kahden viime viikon aikana on raportoitu 354 tartuntaa, mikä on 37 enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Facebook Twitter Email Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Email Kopioi linkki Kommentoi

Sulje

Seitsemän viime päivän aikana tartuntoja on todettu 183, kun edellisten seitsemän päivän summa oli 171. THL kertoo myöhemmin tänään viruksen takia sairaalahoidossa olevien määrän sekä mahdollisista koronaviruksen aiheuttamista kuolemista.