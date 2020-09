Takavarikoitujen huumausaineiden katukauppa-arvo on noin 700 000 euroa.

Keskusrikospoliisi paljasti pääkaupunkiseudulla viime ja tänä vuonna toimineen kansainvälisen rikosryhmän, joka levitti huumausaineita. Ryhmä koostui lähinnä virolaisista ja suomalaisista.

Poliisi on takavarikoinut noin 35 kiloa amfetamiinia ja metamfetamiinia, vajaat 1 200 Subutex-tablettia, noin 13 500 Rivotril-tablettia sekä vajaat 20 000 euroa käteistä rahaa.

Tammikuussa takavarikoidut Subutexit.­

Poliisin mukaan takavarikoitujen huumausaineiden katukauppa-arvo on noin 700 000 euroa.

Kaikissa epäillyissä päärikoksissa on epäiltynä vuonna 1966 syntynyt virolainen mies, jonka epäillään olleen keskeinen toimija rikollisryhmän toiminnassa. Kaikkiaan epäiltyjä on ollut vangittuna yli 20, joista 14 on yhä vangittuna. Heitä epäillään törkeistä huumausainerikoksista, huumausainerikoksista, pahoinpitelyistä ja ampuma-aserikoksista.

Päärikosten epäillään tapahtuneen viime vuoden tammi–huhtikuussa. Rikosten epäillään tapahtuneen Tuusulan Hyrylässä, Vantaan Koivukylässä sekä Helsingin Puotilassa, Itäkeskuksessa ja Sörnäisissä.

– Alussa ryhmän toiminnassa käytettiin huumausaine-erien luovutuksissa niin sanottuja ”postilaatikkoautoja”, eli henkilöautoja, jotka jätettiin lukitsematta parkkipaikalle ja niiden avulla huumausaine-erät siirrettiin välittäjältä ostajalle. Myöhemmin huumausaine-erien kuljettamiseen käytettiin taksia, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Hans Fagerström kertoo keskusrikospoliisista.

”Postilaatikkoauto” siirtymässä luovutuspaikalle.­

Maaliskuun alussa ”postilaatikkoautosta” haetut 3 kiloa amfetamiinia.­

Esitutkinnan perusteella rikollisryhmän toiminta on ollut järjestäytynyttä ja ryhmän jäsenillä on ollut erilaisia ja eritasoisia tehtäviä. Rikollisryhmän epäillään käyttäneen toiminnassaan myös väkivaltaa ja väkivallalla uhkailua.

– Ryhmän rikolliseen toimintaan liittyvässä viestinnässä ei pääsääntöisesti käytetty perinteisiä puheluita, vaan yhteydenpito toteutettiin kahdenkeskisillä ulkona tapahtuvilla tapaamisilla, erilaisilla salatuilla viestisovelluksilla sekä salatuilla, niin sanotuilla satelliittipuhelimilla. Näillä toimilla on pyritty välttämään keskustelujen sisällön joutumista viranomaisten tietoon, Fagerström jatkaa.

Epäillyltä takavarikoitua rahaa.­

Esitutkinta siirtyy nyt syyteharkintaan Etelä-Suomen syyttäjäalueelle.