”Hanhinyrkin” raportti herätti ristiriitaiset tunteet viljelijässä – ”Ihan minulla sappi kiehahti”

Miten hanhet ja Pohjois-Karjalan pellot sopivat yhteen? Aihe puhuttaa viljelijöitä.

Pohjois-Karjalan pahimmilla hanhituhoalueilla suhtaudutaan maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk) hanhinyrkiksi ristimän työryhmän esityksiin hanhiongelman ratkaisemiseksi ristiriitaisin tuntein.

Lepän ja ympäristöministeri Krista Mikkosen (vihr) yhteisesti asettama hanhityöryhmä luovutti 37-sivuisen raporttinsa ministereille tiistaina.

– Siinä on hyviä esityksiä, mutta niiden toteuttaminen käytäntöön on vielä hämärän peitossa, viljelijä ja koneyrittäjä Otto Saikkonen Tohmajärven Kaurilasta toteaa.

Työryhmä esittää jo tälle syksylle viljelijöille poikkeuslupia valkoposkihanhien karkottamiseen myös ampumalla. Niin työryhmä kuin molemmat sen asettaneet ministeritkin suorastaan kannustavat nyt viljelijöitä hakemaan poikkeuslupia.

Hanhityöryhmän mielestä lintujen ruokintapeltoja voitaisiin perustaa muun muassa entisille turvetuotantoalueille. Pohjois-Karjalassa suuri osa entisistä turvesoista on nyt ihmisten ruoantuotannossa. Niin tämäkin keväällä kuvattu hanhien valtaama pelto Navettavalkean tilalla Tohmajärvellä.­

Saikkosen mielestä on hyvää, että lupia voitaisiin myöntää alueellisina yhteislupina kunta tai jopa seutukuntakohtaisesti. Hyvää on myös se, että poikkeuslupia myönnettäisiin nopeutetulla käsittelyllä ja että ne olisivat toimeenpanokelpoisia mahdollisista valituksista huolimatta.

Varsinais-Suomen ely-keskuksen 12 tohmajärveläiselle viljelijälle keväällä myöntämät rajoitetut poikkeusluvat valkoposkihanhien metsästämiseen syysmuuton aikana makaavat valituksen vuoksi nyt hallinto-oikeudessa.

– Mutta ihan minulla sappi kiehahti, kun ministerit oikein kannustivat meitä hakemaan poikkeuslupia. Se on pelkkää sanahelinää. Tavallaan he tulivat syyllistäneeksi meitä siitä, ettemme muka itse olisi tehneet mitään ongelman eteen. Mutta kun on tehty, on koko ajan ollut maksullinen lupabyrokratia vastassa, Saikkonen puuskahtaa.

Hänen mielestään asiassa olisi voitu toimia suoraan ilman turhaa byrokratiaa.

– Olisi ilmoitettu, että pahimmille tuhoalueille myönnetään alueellinen yhteislupa ilman hakemuksia.

Otto Saikkosen mukaan Tohmajärvellä Pohjois-Karjalassa haulikot ovat valmiina syksyn hanhisotaan, mutta aika käy vähiin.­

Hieman epäillen Saikkonen sanoo suhtautuvansa myös lupaukseen nopeutetusta poikkeuslupamenettelystä. Ainakin keväisen poikkeusluvan osalta syksy on jo todennäköisesti menetetty.

– Meillä on haulikot valmiina ja lähtövalmius olemassa. Uusia lupia tullaan hakemaan. Harkinnassa vielä on, haetaanko niitä kuntakohtaisesti vai seutukuntakohtaisesti. Mutta kiire tässä tulee. Hanhien syysmuutto alkaa säästä riippuen jo ehkä parin viikon päästä.

Nopeutetuista hakemusten käsittelylupauksista Saikkosella itsellään on karvaita kokemuksia.

– Ministeri Mikkonen lupasi keväällä hanhituhojen korvaushakemuksille nopeutettua käsittelyä. Minun kohdallani se nopeutettu käsittely oli kolme kuukautta. Ja vahingot olivat tiedossa hakemusta jätettäessä. Ei siinä olisi ollut muuta kuin lyödä leima paperiin.

Saikkosta melkein naurattaa se, että papereissa korvausta ei kutsuta vahingonkorvaukseksi, vaan avustukseksi, joka on tarkoitettu ensisijaisesti hanhivahinkojen ennaltaehkäisyyn.

– Avustuksen määrän voi sen myöntäjä määritellä. Vahingonkorvaus olisi korvaus aiheutuneesta vahingosta. Periaatteessa meille ei siis makseta korvausta menetetystä sadosta, vaan avustusta linnunpelättimien hankintaan.

Työryhmä esittää myös hanhien ruokailualueiden eli lintupeltojen perustamista. Niiden määräksi työryhmä arvioi 3 000–5 000 hehtaaria. Niitä voitaisiin perustaa muun muassa luonnonsuojelualueille ja entisille turvetuotantoalueille.

Keväisen koettelemuksen myötä Pohjois-Karjalan viljelijöiden keskuudessa heräsi voimakas yhteisvastuullisuuden henki. Viljelijät auttoivat toinen toisiaan rehun saamiseksi karjan talviruokintaan.­

Saikkonen uskoo viljelijöiden ymmärtävän ruokintapeltojen tarpeellisuuden, mutta samalla on pelko siitä, syötetäänkö aktiivisessa ruoantuotannossa olevilla pelloilla hanhia vai ihmisiä.

– Tässä on oltava hyvin tarkkana. Viljelijöitä on syytä kuunnella, ettei koko viitostien itäpuolisesta Suomesta muodosteta hanhireservaattia.

– Ja Pohjois-Karjalassa suuri osa entisistä turvetuotantoalueista on kunnostettu ruoantuotantoon. Kenellä riittää rahkeet siihen, jos alueet pyhitetäänkin vain hanhien ruokintaan.

Kevään ensimmäisestä nurmisadosta Saikkonen kertoo menettäneensä hanhien suihin jopa yli puolet. Paikkauskylvöjen ansiosta hänen tilallaan rehu riittää talveksi, samoin on monilla muillakin.

– Kevään koettelemuksen myötä viljelijöiden keskuudessa heräsi voimakas yhteisvastuullisuuden henki. On autettu toinen toisiamme. Rehua on saatu tiloille niin, että se riittää ruokintaan, mutta sen laatua ei auta kehua.