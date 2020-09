Main ContentPlaceholder

Kotimaa

Kainuun koronaryppäässä taas uusia tartuntoja – kotihoidon työntekijällä tartunta

Kuhmossa viime perjantaina ilmenneestä laajasta korona-altistuksesta on vahvistettu uusia tartuntoja, Kainuun sote kertoo. Perjantaihin mennessä on löytynyt yhteensä 24 tartuntaa, joista 22 on Kuhmossa, yksi Sotkamossa ja yksi Kajaanissa.

Torstai-iltana saatiin positiivinen testitulos myös Kuhmon kotihoidon työntekijältä. Oireeton työntekijä on ollut töissä vielä keskiviikkona ja käyttänyt asianmukaisesti suojaimia. Tiedotteen mukaan on epätodennäköistä, että merkittäviä altistumisia olisi tapahtunut. Kaikki mahdollisesti altistuneet työntekijät ja asiakkaat testataan perjantaina, ja vastaukset saadaan saman päivän aikana.