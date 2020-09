Helsingin kaupunki tiedottaa koronatartunnoista sekä isosta määrästä altistumisia Kannelmäen peruskoulussa.

Helsingin kaupungin tiedotteen mukaan Kannelmäen peruskoulussa on ollut koronatartuntoja, ja altistuneita oppilaita on 118. Henkilöstöä on altistunut 21. Osa koulun 5.–9.-luokkalaisista vuorottelee viikon 37 lähi- ja etäopetuksen välillä.

– Tilannetta arvioitiin yhdessä sosiaali- ja terveystoimialan epidemiologisen toiminnan sekä koulun rehtorin kanssa ja päädyimme siihen, että siirtyminen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin ja opetukseen etäyhteyksiä hyödyntäen on välttämätöntä opetuksen turvaamiseksi, sanoo kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen, kaupungin tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan lähiopetukseen jäävät Kannelmäen perusopetuksen 1.–4.-luokkalaiset sekä erityisen tuen ja valmistavan opetuksen oppilaat sekä suurin osa 5.–9.-luokkalaisista. Etäopetuksessa olevat oppilaat ruokailevat koululla porrastetun aikataulun mukaisesti.