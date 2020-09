Opetus jatkuu muilla opiskelijoilla hybridimallilla eli etä- ja lähiopetusta on vuorotellen. Opiskelijat ovat kaksi päivää viikossa läsnä ja kolme päivää etäopetuksessa.

Savonia-ammattikorkeakoulussa todettiin alkuviikosta koronavirustartunta Microkadun kampuksella Kuopiossa. Tieto koronapositiivisesta opiskelijasta tuli Savonian turvallisuusjohdolle keskiviikkona iltapäivällä.

– Tartunnan saanut henkilö oli ollut kampuksella ilta-aikaan. Altistuneiden joukko on rajattu ja heidät on jäljitetty. 49 henkilöä on altistunut. Heidät on määrätty karanteeniin ja järjestämme heille kahden viikon ajan opetuksen etänä, Savonia-ammattikorkeakoulun rehtori Mervi Vidgrén kertoo Ilta-Sanomille.

Opiskelijat ovat kyselleet, miksei heille ei jaeta maskeja, vaikka turvavälejä ei tiettävästi voida aina noudattaa. Miten kommentoitte tätä?

– Jaamme opiskelijoille maskeja, jos oppimistilanteissa ei voida ylläpitää riittäviä turvavälejä, Vidgrén vastaa.

Maskeja käytetään opetuksessa sekä tutkimus, kehittämis- ja liiketoiminnassa, jos on epäilys turvavälien säilymisestä.

Myös etäopiskelun järjestämistä on arvosteltu. Miten etäopiskelu toimii korona-aikana Savoniassa?

– Toiminnot Savonian kampuksilla jatkuvat muiden opiskelijaryhmien kanssa suunnitellusti hybridimallilla eli etä- ja lähiopetusta vuorotellen. Opiskelijat ovat kaksi päivää viikossa läsnä ja kolme päivää etäopetuksessa, Vidgrén kertoo.

Savonian koronaryhmä kokoontui välittömästi tiedon saatuaan ja tapasi myös altistuneen opiskelijaryhmän etänä. Ryhmälle järjestetään opetus etänä karanteenin eli kahden viikon ajan. Opiskelijaryhmä on toiminut opetustilanteessa Savonian turvaohjeiden mukaisesti.

