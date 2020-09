Itohan Okundayen houkuteltiin Italiaan ja siitä alkoi todellinen helvetti – ”Tuntuu kuin minua olisi kidutettu ainakin viisi vuotta”

”Nuorimmat uhrit 13–14-vuotiaita”

Nigeriaa pidetään yhtenä ihmiskaupan ongelmapesäkkeistä. Syitä on monia. Nigerian 1980-luvun talousuudistus meni pahasti penkin alle, ja sittemmin maa on kärsinyt suuresta nuorisotyöttömyydestä. Kun naisten asema on lisäksi äärimmäisen heikko, erityisesti monet teinitytöt ovat herkkiä joutumaan ihmiskaupan uhreiksi.

– Nigeriassa perheen ensimmäisen tytön tehtävänä on yleensä tuoda rahaa perheeseen. Moni lähtee houkuttelun seurauksena Eurooppaan ja päätyy prostituoiduksi. Asia tiedetään maassa laajasti, mutta valitettavasti siitä ei uskalleta puhua. Se on tabu, sanoo toimittaja Kristiina Markkanen, jolta ilmestyi juuri ihmiskauppaa yhden nigerialaisnaisen kautta käsittelevä teos Nimeni on Itohan -kirjan (Docendo) kirjoittaja.

Itohan Okundayen aloitti työt 15-vuotiaana, mutta vielä sitäkin nuorempia tyttöjä kuulemma kadulla riittää.

– Itse olen törmännyt 13-vuotiaaseen ihmiskaupan uhriin, joka minun tavoin työskenteli prostituoituna kadulla. Nuorimmat ihmiskaupan uhrit todella ovat vain 13–14-vuotiaita, Itohan kertoo.

– Tämä on Euroopassa paljon luultua suurempi ongelma.