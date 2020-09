Viruksen tartuttavuusluku on ollut viikkojen ajan yli yhden. Tällä hetkellä se on noin 1,2–1,3. Sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkin mukaan luku voi yliarvioida kotoperäisten tartuntojen leviämistilannetta.

Hallitus esitteli torstaina uuden toimintasuunnitelman suositusten ja rajoitusten toteuttamisesta koronavirus­epidemian ensimmäisen vaiheen jälkeen.

Suunnitelmassa epidemian tilannekuva jaetaan kolmeen vaiheeseen: perustasoon, kiihtymisvaiheeseen ja leviämisvaiheeseen.

Suomi on yhä perustasolla, sillä tartuntojen ilmaantuvuus on viimeisten 14 vuorokauden aikana ollut 5,8 tartuntaa 100 000:tta asukasta kohden. Perustasolla tartuntojen ilmaantuvuus on alhainen ja kotoperäisten tartuntojen osuus pieni.

Valtioneuvoston tiedotteen mukaan epidemian perustasolla korostuvat koko väestön hygieniasuositukset, paikalliset ja alueelliset viranomaistoimet (tartuntojen juurisyiden tunnistaminen, testaus ja tartuntaketjujen katkaisu) sekä materiaalinen varautuminen epidemian mahdolliseen kasvuun. Hallituksen strategisena tavoitteena on pitää Suomi jatkossakin perustasolla, jossa epidemia ei laajene.

Kiihtymisvaiheesta on kyse, kun tartuntoja ilmenee alueellisesti yli 10–25 kappaletta per 100 000 asukasta. Esimerkiksi Kainuun sairaanhoitopiirissä tartuntojen ilmaantuvuus oli elokuun viimeisellä viikolla 18 tapausta 100 000:tta asukasta kohden. Tilanteeseen lienee vaikuttanut Kuhmon koronarypäs. Keskiviikkoon mennessä noin 8 000 asukkaan Kuhmossa oli löydetty 18 koronatapausta.

Kiihtymisvaiheessa esiintyy paikallisia ja alueellisia tartuntaketjuja, jotka ovat pääsääntöisesti jäljitettävissä, ja sairaalahoidon tarpeeseen pystytään vastaamaan ilman erityistoimia.

Suunnitelman mukaan kiihtymisvaiheen uhatessa tulee entisestään tehostaa tartuntatautilainsäädännön mukaisia toimenpiteitä, tartunnan saaneiden tunnistamista, tartuntaketjujen jäljitystä ja katkaisua sekä ottaa käyttöön uusia yksilötason keinoja tartuntojen ehkäisemiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki kertoo, että uudet yksilötason keinot voivat tarkoittaa esimerkiksi päivittäin tavattavien ihmisten lukumäärän tietoista rajoittamista, laajempaa etätyötä ja kasvosuojaimen käyttöä sekä yleisötilaisuuksien välttämistä erityisesti, jos kuuluu vähänkään johonkin riskiryhmään.

– Rajoitukset tähtäävät yhtä lailla tartuntojen vähentämiseen isompien ihmisryhmien kohdalla: yleisötilaisuuksien rajoittaminen, julkisten tilojen sulkeminen, ravitsemisliikkeiden tiukempi sääntely, vierailukiellot ja etäopetukseen siirtyminen kuuluvat keinovalikoimaan, Voipio-Pulkki kuvailee.

Leviämisvaiheessa tartunnat leviävät alueellisesti tai laajemmin niin, että 14 vuorokauden aikana todetaan 18–50 tartuntaa 100 000:tta asukasta kohden. Leviämisvaiheessa tapausten päivittäinen kasvunopeus on yli 10 prosenttia. Alle puolet tartuntalähteistä on jäljitettävissä, ja sairaalahoidon ja tehohoidon tarve kasvaa voimakkaasti.

Strategiajohtajan mukaan maalis–huhtikuun vaihteessa Uudellamaalla ja mahdollisesti muutamassa muussa sairaanhoitopiirissä epidemia oli leviämisvaiheen kaltaisessa tilanteessa.

Epidemian leviämisen vakavan uhkan estämiseksi voidaan ottaa käyttöön viimesijaisina toimenpiteinä väestöön kohdistuvia laajoja rajoituksia, valtioneuvosto tiedottaa.

– Liikkumisrajoitukset ovat tästä tyyppiesimerkki, kuten Uudenmaan sulku oli, Voipio-Pulkki kertoo.

Viruksen tartuttavuusluku, eli R-luku, on ollut Suomessa viikkojen ajan yli yhden. Tällä hetkellä se on noin 1,2–1,3. Taudin laantumiseen vaadittaisiin, että luku painuisi alle yhden. Kun R-luku on yli yhden, sen on kerrottu tarkoittavan epidemian kiihtymistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä sosiaali- ja terveysministeriö pitävät Suomen koronavirustilannetta kuitenkin rauhallisena. Miksi?

– Tapausmäärät ovat vielä suhteellisen pieniä, eikä kotimaan tapauksia ja ulkomailta tulleita tapauksia ole tartuttavuusluvun arvioinnissa eroteltu. Siksi luku voi yliarvioida kotoperäisten tartuntojen leviämistilannetta. Tähän viittaa sekin, ettei päivittäin todettujen tartuntojen kasvuvauhti ole jatkuvasti kiihtynyt. Varuillaan on silti ehdottomasti oltava, Voipio-Pulkki viestittää.