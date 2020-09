Jyväskyläläiset korona-aallon keskellä: ”Kaikki kapakat pitäisi panna kiinni ja nuorille järkeä päähän”

Jyväskylän kävelykadulla käy kova vilske torstaisena iltapäivänä. Kulkijoiden ikäjakauma on silmiinpistävä: nuoria on todella paljon verrattuna muihin ikäryhmiin.

Juuri nyt Jyväskylä on koko valtakunnan huomion keskipisteenä koronan vuoksi. Kaupungissa on todettu kuluneen viikon aikana 27 positiivista koronatestin tulosta, ja yhteensä kahden viikon aikana 30 koronapositiivista. Karanteenissa on 400 ihmistä.

Ydinkeskustan katukuvassa korona ei juuri näy. Maskeja näkyy harvoilla, ja maskikasvoiset toimittaja ja kuvaaja tuntuvat herättävän monen vastaantulijan huomion.

Marketta Oranen kulkee kävelykadun reunamaa erillään muista maski kasvoillaan. Hän on saapunut Jyväskylän keskustaan linja-autolla kotoaan Ainolasta, joten maski on ollut tarpeen.

– Kyllä tämä tilanne huolestuttaa, että ovatko kaikki ihmiset yhtä vastuullisia, Oranen huokaa.

Hänestä nykyrajoitukset eivät ole riittäviä, vaan ainakin ravintoloiden auki pitämistä pitäisi harkita tarkkaan.

– Kaikki kapakat pitäisi panna kiinni. Kun alkoholia otetaan, ihminen muuttuu ihan erilaiseksi kuin yleensä. Turvavälit unohtuvat.

Marketta Oranen sulkisi ravintolat, jotta korona saataisiin kuriin.­

Orasen mielestä etenkin nuorten tulisi kiinnittää huomiota käytökseensä.

– Eivät he välttämättä tule ajatelleeksi koko asiaa. Pitäisi tulla vähän järkeä päähän. Ja pystytäänkö ruokaravintoloissakaan pitää huolta turvaväleistä? hän pohtii.

Iltapäivän kevyessä tungoksessa kävelevät myös Lyydia Pigg ja Riina Leppiniemi. Hekin nostavat esille ravintoloiden merkityksen koronatilanteessa.

– Viime viikonloppuna oli paljon valmistujaisia, jotka oli siirretty keväästä syksyyn. Täällä oli todella paljon väkeä liikenteessä silloin, Pigg kertoo.

– Näytti siltä kuin ihmiset olisivat unohtaneet koronan kokonaan, Leppiniemi lisää.

He kuitenkin ymmärtävät, että baarien sulkeminen ei ole yksinkertainen asia.

– Myös paikan koko vaikuttaa siihen, miten helppo se on sulkea, Leppiniemi tuumaa.

Lyydia Pigg (vas.) ja Riina Leppiniemi näkivät viikonloppuna paljon juhlijoita.­

Piggillä on kokemusta myös tiskin toiselta puolelta. Hän työskentelee Jyväskylän keskustan McDonald’s-ravintolassa, jossa myös yksi tartunnan saaneista oli ruokaillut ennen positiivista testiään.

– Asiakaspalvelussa olemme asiakkaiden kanssa tekemisissä noin puolen minuutin ajan ja puhdistamme pintoja koko ajan. Jos noudattaa turvavälejä ja muita ohjeita, on kyllä vaikea sanoa, pääseekö siinä altistumaan.

Kauppakadun McDonald’sin lisäksi mahdollisia altistumisia oli yökerho Escapessa sekä yhdellä Onnibusin vuorolla. McDonald’sissa meno on rauhallista. Vaikuttaisi siltä, että koululaiset ovat tulleet haukkaamaan iltapäivän välipalaa.

Peppi Jokinen on jo aiemmin sairastanut saatuaan koronatartunnan.­

Peppi Jokinen ja Mikko Hämäläinen ovat juuri lopettelemassa ruokailuaan ikkunapöydässä. He kertovat, ettei koronatilanne tai siitä uutisointi ole vaikuttanut heidän arkeensa juuri lainkaan.

– En esimerkiksi maskia käytä, koska tavallisesti kuljen polkupyörällä, Peppi Jokinen sanoo.

Jokinen kertoo jo sairastaneensa covid 19 -taudin kevättalvella, joten sekin hieman helpottaa hänen mielialaansa. Tauti oli hänen mukaansa huomattavasti pahempi kuin tavallinen flunssa.

– Oli hengenahdistusta ja tautia kesti pari viikkoa.

Mikko Hämäläinen ruokaili Peppi Jokisen seurassa Kauppakadun McDonald’sissa, jossa oli aiemmin mahdollisia altistumisia.­

Mikko Hämäläinen kertoo, että hän on ollut varovainen ja tarkka hygieniasta myös siksi, että hänen veljensä kuuluu riskiryhmään.

– Olen aloittanut kuntosaliharrastuksen, ja siellä desinfioidaan aina laitteet ja muut pinnat harjoituksen jälkeen. Kaikki eivät niin tee, ja se kyllä vähän ihmetyttää.

Vaikka hänkään ei pelkää koronaa, Hämäläisellä on terveisiä kaikille jyväskyläläisille.

– Ihmisten pitäisi tajuta, että kyseessä ei ole ihan perusflunssa. Ja vaikka itse olen nuori ja perusterve, en halua tuota tautia kokea.

Jyväskylän kaupunginjohtajan Timo Koiviston mukaan koronatilanne on vakava mutta hallinnassa.­

”Tarvittaessa voimme sulkea paikkoja nopeastikin”

Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto on yllättynyt tartuntojen ryppäästä, mutta muistuttaa, että epidemiaa ei ole.

– Tilanne on vakava, mutta hallinnassa.

Koivisto sanoo, että tarvittaessa kaupungin tiloja voidaan poistaa käytöstä varsin nopeasti. Tapahtumien kieltämisestä sen sijaan päättää aluehallintovirasto.

Syksyn aikana Jyväskylässä on useita suurtapahtumia, joiden järjestäjiin ollaan vielä yhteydessä. Mukana on muun muassa satoja nuoria kaupunkiin kokoavia urheilutapahtumia.

– Ainakaan minun tietooni ei ole tullut, että tapahtumien osallistujissa olisi ollut peruutuksia, mutta voihan niinkin olla.

Koivisto joutui myrskyn silmään yllättäen. Vaikka odotettavissa oli, että kesän lomakauden loppuminen voi lisätä tartuntojen määrää, aivan tällaiseen ei Jyväskylässä ollut varauduttu.

– En osaa sanoa, miten paljon vaikutusta on sillä, että testejä on tehty nyt paljon enemmän kuin keväällä. Kyllä silläkin voi olla merkitystä.

Kaupungin poikkeusolojen johtoryhmä pohti torstaina päivällä, onko tarvetta lisätä rajoituksia. Kaupunginjohtajan mukaan tartuntaketjujen perustella ei ole pystytty osoittamaan sellaisia palveluita tai toimintoja, joiden rajoittamisella tartuntojen määrään voisi merkittävästi vaikuttaa.

– Esimerkiksi ravintoloista puhutaan paljon, mutta täytyy muistaa, että kyseessä on myös jonkun leipä. Emme ole epidemiavaiheessa, joten sulkemiset olisivat ylimitoitettu toimi.