Heikki Herlin kantoi vuosia huolta miljardööri-isästään – ”Hän sanoi minulle, että hän kuolee nuorena”

Niklas ja Heikki Herlin matkustivat yhdessä. –Jonkin uskomuksen mukaan vainajan sielu on kiinni niissä paikoissa, missä hän on ollut onnellisimmillaan. Tästä syystä muistelin isääni yhdessä New Yorkin monista irlantilaisista kapakoista Midtownissa, jossa olimme istuneet neljä vuotta aikaisemmin, Heikki Herlin kertoo kirjassaan.­