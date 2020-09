WHO suosittelee halpoja ja helposti saatavilla olevia steroidilääkkeitä vakavasti sairastuneiden koronapotilaiden hoitoon.

Deksametasoni on halpa lääke, jonka on nyt osoitettu tehoavan vakavaan koronavirustautiin. Kuva Belgiasta.­

Maailman terveysjärjestö WHO antoi keskiviikkona uuden ohjeistuksen, joka suosittelee steroideja koronavirustaudin vaikeaan muotoon sairastuneiden hoidossa. Steroidit alentavat uusien tutkimusten mukaan selvästi potilaiden kuolemanriskiä.

Steroidit ovat halpoja ja helposti saatavilla olevia lääkkeitä, joilla on tulehdusta alentava vaikutus. Ne vaimentavat elimistön immuunipuolustuksen toimintaa, laskevat turvotusta ja helpottavat kipua, kutinaa ja punoitusta. Niitä käytetään muun muassa syöpien, astman ja allergioiden hoidossa.

Vakavissa koronatapauksissa ihmisen immuunipuolustus ylireagoi ja ryhtyy tuhoamaan omia kudoksia. Steroidit ilmeisesti auttavat juuri tähän, niin sanotun sytokiinimyrskyn aiheuttamaan vaaralliseen tilaan.

WHO:n suositus perustuu uusien kliinisten tutkimusten tuloksiin. Yhdysvaltain lääkäriliiton lehti JAMA julkaisi aiheesta keskiviikkona viisi tutkimusraporttia.

– On aivan selvää, että steroidit ovat nyt hoitostandardi, kommentoi JAMA:n päätoimittaja Howard C. Bauchner sanomalehti The New York Timesin mukaan.

Steroideihin kuuluvat muun muassa deksametasoni, hydrokortisoni ja metyyliprednisoloni. Yksi JAMA:n julkaisemista uusista tutkimusraporteista yhdisti tiedot seitsemästä kaksoissokkotutkimuksesta, joissa arvioitiin steroidien vaikutusta 1 700 koronapotilaan hoidossa. Yhteenvedosta käy ilmi, että kaikki yllä mainitut steroidit alensivat potilaiden kuolemanriskiä. Sen sijaan lieviin koronataudin oireisiin ei havaittu vaikutusta – WHO:n mukaan steroideista saattaa olla jopa haittaa, jos lievästi koronaan sairastuneet käyttävät niitä.

Oxfordin yliopiston tutkimuksessa kävi jo kesäkuussa ilmi, että deksametasoni auttaa covid-19-taudin vakaviin hengitystietulehduksen oireisiin. Tässä tutkimuksessa steroidilääkitys vähensi kolmanneksella hengityskoneessa hoidettujen potilaiden kuolemia. Tutkimuksessa käytetty annostus oli kuusi milligrammaa deksametasonia päivittäin 10 päivän ajan, kertoi Britannian yleisradioyhtiö BBC. Lääkitys maksaa Britanniassa vain viisi puntaa eli noin 5,60 euroa vuorokaudessa per potilas.

Fimean mukaan deksametasoni on vahva steroidi, jolla on merkittäviä haittavaikutuksia. Se ei ole mikään itsehoitolääke.

”On tärkeää ettei deksametasonia tai muitakaan steroideja aleta käyttämään COVID-19 hoitoon muilla kuin sairaalapotilailla”, kommentoi Fimea verkkosivuillaan kesäkuussa julkaistua Oxfordin tutkimusta.

Fimea piti Oxfordin yliopiston tutkimustuloksia ”jossakin määrin yllättävinä”, sillä steroideja on aiemmin suositeltu jopa välttämään covid-19:n hoidossa.

Duodecimin terveyskirjasto kertoo deksametasonin haittavaikutuksista näin: ”Pitkäaikainen suurehkojen annosten käyttö voi aiheuttaa mm. kasvojen pyöristymistä, ihon ohenemista, haavojen paranemisen hitautta, lihasheikkoutta, luuston haurastumista, mielentilan muutoksia, mahahaavaa sekä silmän- tai verenpaineen kohoamista.”

HUS suhtautui ainakin vielä kesäkuussa varauksin steroidien käyttöön koronapotilaiden hoidossa.

– En pidä deksametasonia ihmelääkkeenä. Suomessa on käytetty tehohoidossa toista kortisonilääkettä, ja tehohoitolääkärit ovat sanoneet, että jotkut potilaat reagoivat siihen yllättävänkin hyvin, mutta toiset eivät ollenkaan, sanoi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Asko Järvinen IS:lle kesäkuussa.