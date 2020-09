Poliisi ja romanit torjumaan väkivaltaa – poikkeuksellinen murha järkytti syvästi romaniyhteisöä

Poliisi ja romanijärjestöt ovat käynnistäneet spontaanin yhteishankkeen, joka kumpuaa tuoreesta huolesta.

Muutaman viime kuukauden aika aikana romaniyhteisöä on ravistellut poikkeuksellisen suuri määrä vakavia väkivallantekoja, jotka ovat tapahtuneet romaniyhteisön sisällä.

Romanifoorumi kutsui koolle joukon rikostorjuntatyön toimijoita. Poliisin, romanijärjestöjen ja -aktiivien sekä oikeus- ja sisäministeriöiden edustajat tapasivat toisensa torstaina.

– Lähikuukausina on tapahtunut useita vakavia tekoja, joissa romanit ovat kohdistaneet väkivaltaa toisiaan kohtaan. Huoli yhteisössä on suuri ja haluamme tehdä voitavamme, jotta kierre katkeaisi. Aihe on arka, mutta katsomme, että se on tärkeää pitää yllä keskustelua, Suomen Romanifoorumin toiminnanjohtaja Allan Lindberg sanoo.

Monet viimeaikaisista väkivallanteoista poikkeavat romaneihin usein liitetyistä sukuriidoista.

– Kyse ei ole sukujen välisistä selvittelyistä, vaan taustalla on muun muassa päihteitä, mustasukkaisuutta ja riitoja. Perhe- ja sukuarvoja korostavassa romanikulttuurissa näissä on nähtävissä vanhojen arvojen murenemista, ylitetään rajoja, Lindberg sanoo.

Tapauksista näkyvästi on ollut julkisuudessa Helsingissä heinäkuussa tapahtunut paloittelusurma. Murhasta epäiltynä on vangittuna peräti kaksitoista henkilöä, kymmenen miestä ja kaksi naista.

Epäillyistä neljä on romaneja. IS:n saamien tietojen mukaan myös uhri on romani ja yksi epäillyistä on uhrin sukulainen. Tapaus on järkyttänyt romaniyhteisöä syvästi.

– Tämä on aivan poikkeuksellinen ja toivon, että ainutlaatuinen tapaus.

Poliisitarkastaja Måns Enqvist Poliisihallituksesta kertoo, että romanien ja poliisiviranomaisten yhteistyöllä on pitkät perinteet. Tuore huoli liittyy kuitenkin nimenomaan viime aikojen väkivaltatapauksiin, joihin poliisikin on kiinnittänyt huomiota.

– Monissa tapauksissa on käytetty ampuma-aseita, mikä aiheuttaa vaaraa myös sivullisille. On ollut vihakierrettä, jossa joku asia on eskaloitunut, Enqvist sanoo.

Romanit ovat muutenkin valtaväestön sisällä marginalisoitunut ryhmä, ja viime aikojen väkivallanteoissa on Enqvistin mukaan ollut nähtävissä vanhojen yhteisönormien murenemista. Myös koronakevät eristäytymisineen on osaltaan saattanut kiristää hermoja, Enqvist pohtii.

Romanien kaltaisen vähemmistöryhmän kohdalla rikoksista puhuttaessa alati on läsnä leimaamisen vaara. Vain osa romaneista syyllistyy ikinä rikoksiin, mutta silti valtaväestössä syntyy helposti pelkoja ja ennakkoluuloja.

Ennalta ehkäisevä työ koetaan Romanifoorumissa tärkeäksi.

– Varhainen puuttuminen etenkin nuorten päihteiden ja huumeiden käyttöön on tärkeää, mutta pyrimme vaikuttamaan myös arvomaailmaan ja asenteisiin. Teemme myös desistanssityötä syrjäytyneiden sekä rikoksentekijöiden parissa, Romanifoorumin Lindberg sanoo. Desistanssi tarkoittaa rikoksista irtautumista.

Poliisihallituksen Enqvist painottaa, että ryhmän syyllistämiseen ei ole aihetta. Rikosten taustat ovat monisyisiä ja -ulotteisia. Turvallisuutta vaarantavan ilmiön torjuminen vaatii yhteistyötä, mutta myös ilmiön ymmärtämistä. Poliisi toivoo kiihkotonta ja asiallista keskustelua aiheesta.