Nainen soitti hätäkeskukseen yli 1 200 kertaa reilun kolmen viikon aikana – oikeus ei uskonut selitystä ja antoi tuomion

Oikeudessa nainen sanoi, ettei tehnyt soittoja tahallaan.

Nelikymppinen nainen tuomittiin Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa ehdolliseen vankeuteen yli 1 200 perusteettoman hätäpuhelun takia. Puheluita tuli viime vuoden touko-kesäkuussa reilun kolmen viikon aikana päivittäin keskimäärin 48 kappaletta.

Oikeudessa nainen sanoi, ettei tehnyt soittoja tahallaan. Hänen mukaansa puhelimessa oli vika, jonka takia se yhdisti hätäkeskukseen automaattisesti. Oikeus ei pitänyt naisen kertomusta uskottavana.

Todistajana kuullun hätäkeskuksen asiantuntijan mukaan puhelut vaikuttivat hätäkeskuksen toimintaan suuresti.

– Todistaja on pitänyt mahdollisena, että soittojen vuoksi joku muu on voinut jäädä ilman apua tai ainakin avun saanti on voinut viivästyä, tuomiossa sanotaan.

Nainen tuomittiin törkeästä tietoliikenteen häirinnästä seitsemän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja sakkoihin.