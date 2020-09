Jyväskylän kaupunki tiedottaa koronatilanteesta – asukkaiden käytöksessä havaittu selvä muutos

Jyväskylässä positiivisen tartuntatuloksen saaneista merkittävä osa on ollut lieväoireisia tai jopa oireettomia, kaupungin tiedotteessa kerrotaan.

Jyväskylän kaupungin poikkeusolojen johtoryhmä piti torstaina kokouksen, jossa pohdittiin pitäisikö kaupungissa ottaa käyttöön uusia rajoituksia. Kaupungissa on todettu tällä viikolla 27 uutta koronavirustartuntaa ja yli 400 ihmistä on asetettu karanteeniin.

Ryhmä päätyi siihen, ettei uusia rajoitustoimenpiteitä oteta käyttöön. Arvio perustui nykyisten tartuntatapausten ja tartuntaketjujen yksityiskohtaiseen läpikäyntiin. Tartuntaketjut liittyvät muutamaan työyhteisöön, ja ne ovat tarkasti kaupungin terveydenhuollon tiedossa.

– Laajojen karanteenien avulla on pyritty varmistamaan, etteivät tartunnat leviä työyhteisöjen ulkopuolelle. Tartuntaketjujen ulkopuolisten tartuntojen alkulähde on muissa kunnissa, joten Jyväskylän näkökulmasta vaikuttaa siltä, että karanteenitoimenpiteet on nyt kohdennettu oikein, kertoo poikkeusolojen johtoryhmän puheenjohtaja Timo Koivisto kaupungin tiedotteessa.

Vaikka tartuntojen määrä on Jyväskylässä kevääseen nähden nousussa, tilanne on kevääseen verrattuna hyvin erilainen, tiedotteessa kerrotaan. Keväällä testejä voitiin tehdä hyvin rajoitetulle joukolle ja lieväoireisia ei testattu käytännössä ollenkaan.

Nyt positiivisen tartuntatuloksen saaneista merkittävä osa on ollut lieväoireisia tai jopa oireettomia. Jyväskylän tartuntataudeista vastaavan lääkärin Ilkka Käsmän mukaan asukkaiden käytöksessä on myös havaittu muutosta oikeaan suuntaan.

– Jyväskylässä näyttää nyt siltä, että lieväoireisetkin asukkaat hakeutuvat ohjeiden mukaisesti nyt testiin ja siten positiivisia tuloksia saadaan varmasti kiinni kevättä paremmin. Joukkoliikenteessä näkee nyt selvästi enemmän maskeja ja myös katukuvassa maskeja on näkynyt aiempia päiviä enemmän, Käsmä toteaa tiedotteessa.

Jyväskylän tartuntataudeista vastaava lääkäri Ilkka Käsmä painottaa ihmisten oman käytöksen merkitystä tartuntojen ehkäisemisessä.­

Jyväskylän tilannetta on arvioitu myös yhdessä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston edustajien kanssa. Yhteinen näkemys on se, että tartuntaketjujen alkulähteiden ollessa tiedossa ja laajojen karanteenien ollessa voimassa, ei yleisten tilojen sulkemisella nähdä saavutettavan sellaista hyötyä, jolla tartuntojen kehitykseen voitaisiin vaikuttaa.

– Merkittävämpi tekijä on nyt ihmisten oma käytös. Ehdoton edellytys uusien tartuntojen ehkäisemiselle on se, että lievissäkin sairastapauksissa pysytään kotona ja hakeudutaan testeihin. Terveenä liikuttaessa on syytä muistaa turvavälien pitäminen sekä hyvästä käsihygieniasta huolehtiminen, Käsmä sanoo.

Jyväskylän terveydenhuollossa otetuista näytteistä on saatu kuluneen viikon aikana 27 positiivista tulosta. Yhteensä kahden viikon aikana on saatu yli 30 positiivista tulosta. Heidän ympäriltään on asetettu karanteeniin yli 400 ihmistä.

Tilasto poikkeaa THL:n tilastoista, sillä usean positiivisen tartunnan kotipaikkakunta on ollut muualla kuin Jyväskylässä. THL:n tilastoon positiiviset tulokset kirjataan kotikuntien mukaan. Tartunnat on kuitenkin todettu Jyväskylässä ja siten karanteeniin asetetut asukkaat ovat Jyväskylän alueelta.