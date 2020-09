300 opiskelijaa saattoi altistua koronalle Helsingin yliopiston lääketieteellisen ”alfajaisissa”

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Risto Renkonen kertoo IS:lle, että potilasturvallisuudesta huolehditaan siten, että että potilastyö sairaaloissa keskeytyy koronatestien ajaksi.

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ensimmäisen vuosikurssin lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoilla on todettu muutamia koronavirustartuntoja.­

Helsingin yliopisto kertoi tiistaina, että lääketieteellisen tiedekunnan ensimmäisen vuosikurssin lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoilla on todettu koronavirustartuntoja.

Ilta-Sanomat kysyi yliopistolta tarkemmin tilanteesta.

– Tiedekunnan selvitystyön mukaan noin 300 ihmistä on ollut mukana tapahtumassa, jossa on ollut mahdollisuus siihen, että he ovat altistuneet koronavirustartunnalle, Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Risto Renkonen kertoo Ilta-Sanomille.

Kyse on uusille opiskelijoille tarkoitetuista ”alfajaisista”. Perinteisiin juhliin osallistui myös ylempien vuosikurssien opiskelijoita.

– Tilaisuuteen osallistuneiden joukosta on varmistunut muutamia koronatartuntoja, Renkonen sanoo.

Siirrytään etäopetukseen

Torstain ja perjantain aikana kaikkiin osallistuneisiin otetaan yhteyttä, ja heille tehdään koronatesti.

– Varmistamme potilasturvallisuutta siten, että potilastyö sairaaloissa keskeytyy koronatestien ajaksi. Näiden kahden alan ensimmäisen vuosikurssin opetus siirrettiin etäopetukseen 16. syyskuuta saakka, Renkonen korostaa.

