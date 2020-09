Eduskunnassa keskusteltiin tiistaina kiivaasti toimeentulotuen koronakorotuksesta, ja keskustelu on jatkunut täysistunnon jälkeenkin.

IS kertoi, miten syyskauden ensimmäisessä istunnossa varsinkin perussuomalaiset ja vasemmistoliitto mittelivät 75 euron väliaikaisen tuen järkevyydestä.

Hallituspuolueiden edustajat kiittelivät väliaikaista toimeentulotuen korotusta. Sen sijaan oppositiopuolue Perussuomalaiset arvostelivat esitystä. Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho arvioi, että perheiden sijaan toimeentulotukea valuu yksin asuville miehille.

– Sosiaaliturva- ja köyhyyspopulismissa on suuria vaaroja. Olemme kaikki samaa mieltä siitä, että köyhyyden äärimmäisiä muotoja pitää torjua tulonsiirroilla. Samalla on ymmärrettävä, että valtiolla on tähän tarkoitukseen vain ne varat, jotka se pystyy hankkimaan lähinnä verottamalla suomalaista työtä ja yrittämistä. Sosiaaliturvapopulismi johtaa helposti siihen, että järjestelmä tuhoaa omaa rahoituspohjaansa ja itse asiassa lisää köyhien määrää, Halla-aho totesi eduskunnassa.

Halla-ahon puheenvuoro herätti vastakommentin kansanedustaja Hanna Sarkkiselta (vas).

– Kuulosti siltä, että perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho vastustaa kaikista köyhimmille suomalaisille annettavaa koronakorotusta. Ehkä seuraavat perussuomalaisten puhujat voivat tarkentaa, onko tämä todella perussuomalaisten linja. Suoraa vastausta puheessa ei tullut, mutta kyllä se rivien välistä oli luettavissa, että Halla-ahon mielestä kaikkien vähävaraisimmat eivät tätä koronakorotusta perusturvaan ansaitse, Sarkkinen sanoi.

Halla-aho jatkoi aiheen käsittelyä Twitterissä.

– ”Koronalisää” perustellaan sillä, että lapsiperheiden ruokamenot ovat kasvaneet, kun koulut ovat olleet kiinni. Miksi lisärahaa sitten ei ole kohdennettu lapsiperheille? Suurin osa perustoimeentulotuen saajista on yksinasuvia miehiä, Halla-aho twiittasi.

Helsingin Sanomat tarkisti Tilastokeskuksesta, kenelle perustoimeentulotukea maksetaan Helsingin Sanomien pyytämien Tilastokeskukselta pyytämien tilastojen mukaan suurin osa perustoimeentulotukea saavista kotitalouksista on yhden hengen kotitalouksia, ja enemmistö yksin asuvista tuensaajista on miehiä.

HS:n jutun mukaan kaikista perustoimeentulotuen saajista suurin osa ei kuitenkaan ole yksin asuvia miehiä. Kelan suunnittelija Sami Tuori kertoo lehdelle, että heinäkuussa runsaasta 244 000 tuensaajasta noin joka kolmas oli yksin asuva mies.

HS:n mukaan etenkin nuoret yksin asuvat miehet ovat joka tapauksessa yliedustettuina toimeentulotuen saajissa.

Koronakorotusta maksetaan toimeentulotukea maalis–heinäkuussa saaneille, koska korona lisäsi rajoitusten aikana esimerkiksi ruokakuluja kotona.