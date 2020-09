Katso tutkakuvat tunti tunnilta: runsaat vesisateet rojahtavat Etelä- ja Länsi-Suomeen – ”Jyrinä alkaa iltapäivällä”

Maan etelä- ja länsiosassa pitää torstaina varautua rankkoihin sadekuuroihin.

Syyskuu on alkanut suuressa osassa Suomea upeassa säässä. Torstaina tapahtuu kuitenkin käänne kosteaan suuntaan, sillä Foreca kertoo Twitter-tilillään, että on syytä varautua lotinaan ja jytinään, Baltian puolella on vielä paikoin runsaasti ukkosenergiaa.

Jos olet liikkeellä iltapäivällä, kannattaa laittaa siis kumisaappaat jalkaan ja jättää vettä imaisevat lenkkikengät kotiin.

Ilta-Sanomat selvitti tarkemmin, miten kaikki oikein alkaa ja missä vettä tulee eniten. Sateen rintaman etenemistä voi seurata myös sadetutkan avulla.

– Jyrinä alkaa Etelä- ja Länsi-Suomessa iltapäivällä ja se voimistuu noin kello 15, Forecan päivystävä meteorologi Ilkka Alanko kertoo Ilta-Sanomille.

Mille paikkakunnille sadetta siis tulee eniten ja miten kauan sade kestää?

– Pahiten sade iskee linjalle Helsinki–Tampere–Vaasa. Sadetta tulee noin kello kuuteen asti iltapäivällä, Alanko sanoo.

Laskeeko lämpötila samaan aikaan ja kuinka paljon?

– Suomen yllä on lämmintä ilmamassaa ja lämpötilat pysyvät 15–20 asteen tuntumassa.

Miten paljon vettä voi tulla noilla pahimmilla alueilla?

– Sadealue ei ole yhteneväinen, mutta paikoin vettä voi tulla jopa 20 millimetriä, Alanko arvioi.

Alangon mukaan sateinen sää jatkuu ensi viikolla.

Forecan Markus Mäntykannas puolestaan arvioi, että syyskuussa aurinko ei kuitenkaan enää lämmitä samalla teholla ja että myös runsas pilvisyys torppaa lämpötilan nousun.

Useinhan käy niin, että Baltiasta saapuvat ukkossysteemit kuolla kupsahtavat Suomenlahden yllä, jos meri on selvästi ilmaa kylmempi.

Vaikka sadetta tulee, Lapissakin lämpötila kohoaa torstain aikana vuodenaikaan nähden korkeisiin lukemiin. Paikoin lähestytään 20:tä astetta.

Mäntykannas kertoo, että meri on nyt verrattain lämmin, joten se ei samalla tavalla torppaa ukkoskehitystä kuin kesäkuukausina.

Maan etelä- ja länsiosassa kannattaa torstain aikana varautua rankkoihin sadekuuroihin, ukkosen jyrinäkin saattaa siellä täällä kuulua. Illaksi sadekuuroalue nousee pohjoisemmassa.