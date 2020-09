Korona herätti huolen antibioottien tehon romahtamisesta

Suomalaiset asiantuntijat rauhoittelevat pelkoja superbakteereista: korona on todennäköisesti vähentänyt antibioottien käyttöä ja turistien mukana tulevien bakteeritautien määrää.

Tässä on metisilliinille resistentti Staphyloccus aureus eli mrsa-bakteeri – vaikeasti hoidettava, antibiooteille vastustuskykyinen bakteeri. Se voi aiheuttaa muun muassa märkäisiä tulehduksia ihon leikkausalueilla ja keuhkoinfektioita.­

Ryhmä brittiläisiä tutkijoita on huolestunut antibioottien käytön kasvusta koronaviruspandemian aikana. Sillä pelätään olevan vakavia seurauksia: mikrobilääkkeille vastustuskykyiset bakteerit lisääntyvät ja ympäristöön jätevesien kautta päätyvien antibioottijäämien määrä kasvaa. Brittitutkijoiden kirje antibioottiresistenssistä ja mikrobilääkkeiden ympäristökuormasta julkaistiin Journal of Antimicrobial Chemotherapy -lehden verkkosivustolla 12. elokuuta.

IS:n haastattelemat suomalaiset asiantuntijat rauhoittelevat pelkoja.

– Toistaiseksi en ole nähnyt tieteellisiä artikkeleita resistenttien bakteerien lisääntymisestä, en Etelä-Euroopasta, josta sitä ehkä eniten odotetaan, enkä muualtakaan. Uskoisin, että tutkimuksia on tästä menossa, kommentoi Turun yliopiston bakteeriopin professori ja kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri Pentti Huovinen IS:lle.

Covid-19 on virustauti, mutta sen seurauksena potilaille puhkeaa usein sekundäärisiä, bakteeriperäisiä tulehduksia, muun muassa keuhkokuumetta. Vakavien bakteeri-infektioiden hoidossa koronapotilaille annetaan muun muassa doksisykliiniä ja amoksisilliinia.

– Huoli resistenssin lisääntymisestä on aiheellinen, sillä julkaisujen perusteella näyttää siltä, että suuri osa covid-19-taudin vuoksi sairaalaan joutuneista potilaista on saanut antibioottia. Tiedetään myös, että antibioottien käyttö on yhteydessä antibioottiresistenssin kehittymiseen, arvioi lääkeyhtiö Pfizerin asiantuntijalääkäri Ville Kainu IS:lle.

– On kuitenkin huomioitava, että koronapandemian aiheuttamasta antibioottien käytöstä on saatava lisää tutkimustietoa, jotta mahdollisia vaikutuksia antibioottiresistenssiin voidaan tarkemmin arvioida, Kainu kertoo sähköpostitse.

Huovisen mukaan antibiootteja käytetään sairaaloissa periaatteessa aina infektiolääkäreiden ohjauksen alla.

– Siksi sitä käyttöä voidaan pitää perusteltuna. Käytön lisääntyminen aiheuttaa aina vaaran resistenttien bakteerien leviämisestä, oli käyttö sitten perusteltua tai ei, viestittää Huovinen.

– Tosin sairaaloissa sairaalahygieeniset toimenpiteet kokonaisuutena – potilaiden eristys, käsihygienia, siivouskäytännöt, maskien ja muun suojauksen käyttö – ainakin periaatteessa estävät resistenttien bakteerien leviämistä. Toki potilaat kotiin päästyään todennäköisesti kantavat suolistossa, limakalvoilla ja ihollaan edelleen näitä bakteereita. Jos tällaisia bakteereita potilaalla on, hän saa tarvittaessa, ainakin Suomessa, ohjeet miten pyrkiä estämään niiden leviämistä.

Tällaiset esbl-ryhmään kuuluvat enterobakteerit pystyvät erittämään antibiootteja tuhovia entsyymejä. Ne ovat vastustuskykyisiä laajakirjoisille kefalosporiini-mikrobilääkkeille.­

Brittitutkijat esittävät artikkelissaan teoreettisen laskelman antibioottien käytön vaikutuksesta 500-paikkaisessa englantilaisessa koronasairaalassa, jonka potilaista 95 prosenttia saa pahimmassa skenaariossa antibiootteja. Laskelman mukaan se lisäisi voimakkaasti amoksisilliinin aiheuttamaa ympäristöriskiä.

Huovisen mukaan brittiarvio ei todista sitä, että koronaepidemia lisäisi ihmisille vaarallisia resistenttejä bakteerikantoja.

– Tässäkään artikkelissa ei ollut näyttöä muusta kuin lääkkeiden käytön lisääntymisestä ympäristönäytteissä.

Valtaosa antibiooteista käytetään Huovisen mukaan avohoidossa, ei sairaaloissa.

– Viime keväänä hengitystieinfektiot ja samalla antibioottien käyttö on laskenut merkittävästi. Korona-aikana hygieniatoimet, bakteerien osalta ehkä eniten juuri käsihygienia, ovat olleet estämässä niiden leviämistä, Huovinen pohtii.

– Siksi en nyt heti olisi pelkäämässä resistenttien bakteerien leviämistä avohoidossa. Tiedetään, että käytön lisääntyessä resistentit bakteerit yleistyvät varsin nopeasti. Käytön laskiessa resistenttien bakteerien määrä vähenee, mutta hitaammin.

Samoilla linjoilla on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n johtava asiantuntija Jari Jalava: viime kevään koronaepidemia vähensi muiden infektiotautien määrää, ja samoin kävi antibioottien käytölle avohoidossa.

– Antibioottien käytöstä karkeasti ottaen 90 prosenttia on avohoidossa ja 10 prosenttia sairaaloissa. Covid-infektion vuoksi sairaalassa ja tehohoidossa olevien antibioottien käyttö menee sinne 10 prosentin sektorille, Jalava kertoo IS:lle.

Avohoidossa antibiootteja määrätään yleensä virtsatieinfektioihin, lasten korvatulehduksiin ja yleisiin hengitystieinfektioihin.

Antibioottiresistenssi on maailmanlaajuinen ongelma. Suomessa ja muissa Pohjoismaissa tilanne on kuitenkin kohtuullisen hyvä.­

Suomen ja Pohjoismaiden tilanne antibioottiresistenssin suhteen yleisesti ottaen hyvä. Moniresistenttejä niin sanottuja superbakteereja Suomeen tulee yleensä matkailijoiden mukana.

– Iso uhkakuva – ei ongelma vielä – meille ovat olleet turistien mukanaan tuomat moniresistentit bakteerit. Nyt kun matkailu on vähentynyt, on paljon mahdollista, että muutosta on tapahtunut parempaan suuntaan. Tätä ei vielä tiedä koko maan osalta. Kyllä niitä edelleen löydetään sillä ne eivät hetkessä häviä, mutta (matkailurajoitukset) voivat vähentää niistä tulevaa kuormaa, Jalava sanoo.

Ikävimpiä matkailijoiden mukana tulevia bakteereja ovat Jalavan mukaan gram-negatiiviset espl- ja cpe-ryhmän sauvabakteerit sekä mrsa.

Koko maailman mitassa antibioottiresistenssi on Pentti Huovinen sanoin ”hiljainen pandemia”, joka tappaa arviolta 700 000 henkeä vuosittain.

– Pahimpien ennusteiden mukaan vuonna 2050 sama luku on 10 miljoonaa. Koronapandemian vaikutuksia resistenssiongelmaan voitaneen arvioida vasta muutaman vuoden kuluttua. Toivotaan, että tästä kauheasta viruspandemiasta olisi edes jotain apua resistenssipandemian hidastamiseen ihmiskunnan hygieniakäytäntöjen muuttuessa, Huovinen pohtii.

Pfizerin asiantuntijalääkäri Kainu panostaisi nyt tutkimukseen, josta saataisiin kuva antibioottien käytön muuttumisesta pandemian aikana.

– Onko esimerkiksi käytetty jotain muuta antibioottia kuin normaalitilanteessa, onko antibiootteja mahdollisesti käytetty pidempiä vai lyhyempiä aikoja kuin normaaliolosuhteissa? Mitä sekundäärisiä bakteeri-infektioita covid-19-potilailla on esiintynyt ja kuinka paljon? Näiden lisäksi on tärkeä tutkia antibioottiresistenssin kehittymistä. Kattavan tutkimustiedon saaminen on kriittistä, jotta voidaan tehdä perusteltuja johtopäätöksiä, Kainu sanoo.

– Huolellisesti kerätty tutkimustieto edesauttaa mahdollisten jatkotoimenpiteiden suunnittelua ja toivottavasti myös auttaa tulevaisuudessa resistenssin kehittymisen tarkempien mekanismien ymmärtämisessä.