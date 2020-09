Li Anderssonin isä iloitsee vauvauutisesta: ”Olen sanaton”

Taiteilija Jan-Erik Anderssonista tulee ensimmäistä kertaa isoisä.

Kuvataiteilija Jan-Erik Andersson sanoo pääsevänsä kohta uuteen rooliin, kun hänestä tulee isoisä.

Hänen tyttärensä, opetusministeri Li Andersson (vas) ilmoitti keskiviikkona virallisesti saavansa esikoisen. Lapsi syntyy vuoden vaihteessa.

Lapsesta tulee Jan-Erik Anderssonin, 66, ensimmäinen lapsenlapsi.

– Onhan se uskomaton tapahtuma. Se on ensimmäinen kerta minulle. Olen sanaton.

Li Andersson on hänen esikoisensa. Hänellä on toisesta liitosta 16-vuotias poika.

Jan-Erik Andersson kertoo tienneensä perhetapahtumasta jo kuukauden verran.

– Olen ollut tietysti hiiren hiljaa. Li päätti julkistaa asian nyt, kun lapsi on kasvanut näin kauan. Ainakin toistaiseksi kaikki menee hyvin.

Jan-Erik Andersson sanoo, että Li on aina halunnut pitää yksityiselämänsä omana tietonaan. Opetusministerinä hänen oli kuitenkin pakko ilmoittaa, että lapsi on tulossa ja hän joutuu jäämään pois ministerin tehtävistä.

– Isoisän rooli tulee olemaan hauska ja mielenkiintoinen. Olen aina pitänyt lapsista, vaikka minulla ei ole isoa lapsikatrasta.

– On hieno homma, että elämä jotenkin jatkuu.

Jan-Erik Andersson kertoo, että hänellä on aina ollut läheinen suhde Lin kanssa. Li osallistui paljon hänen taiteensa tekemiseen. Kun hän pystytti taidenäyttelyitä museoissa, tytär oli mukana ja juoksenteli saleissa. Yhdessä he tekivät matkoja ympäri maailmaa vanhalla pakettiautolla.

– Olen aina ollut sitä mieltä, että lapset pitää olla mukana. Ei eroteta aikuismaailmaa liikaa.

Jan-Erik Andersson kertoo, että tytärtä ei ole viime aikoina paljon näkynyt. Ministerillä ja puoluejohtajalla on erittäin kiireinen elämä.

– Kun lapsilla menee lujaa, täytyy antaa heidän tehdä sitä. Ei ole pakko nähdä koko ajan. Tietää kuitenkin, että suhde on hyvä.

Lapsenvahti on ainakin tiedossa Turussa. Jan-Erik Andersson sanoo iän tekevän sen, että hän on rauhoittunut ja on nykyisin paljon kotona.

– Me hänen äitinsä kanssa olemme käytettävissä, jos tarvitaan apua. Se tulee olemaan hieno ja hauska juttu.

Jan-Erik Andersson kertoo olevansa valmis antamaan uudelle tulokkaalle eläväisen taideympäristön perheen Hirvensalo-talossa.

Hän asuu suunnittelemassaan talossa, joka on kuin satukirjasta. Talo on lehden muotoinen.

– Onhan tämä hauska miljöö sekä lapsille että aikuisille.

Äitiyslomalta eduskuntaan palannut kansanedustaja Hanna Sarkkinen (vas) tietää kokemuksesta, ettei äitiysloman ensimmäisinä kuukausina ehdi paljon politiikkaa miettiä.

– Olen onnitellut Litä, kehottanut häntä nauttimaan ja raivaamaan kalenterista tilaa ensimmäisinä kuukausina.

Kansanedustaja Hanna Sarkkisen mielestä on hienoa, että johtavissa asemissa olevat uskaltavat toteuttaa sekä ura- että perhetoiveita.­

Sarkkinen sanoo, että lapsen kanssa oleminen on kokonaisvaltaista.

– Siinä ovat kädet täynnä työtä ja ajatukset täynnä vauvaa. Toivottavasti Li pystyy keskittymään perhetilanteeseen.

Sarkkisen mielestä on hienoa, että johtavissa asemissa olevat uskaltavat toteuttaa sekä ura- että perhetoiveita. Tänä päivänä ei tarvitse valita näiden kahden väliltä.

– Lapsella on myös isät. Meilläkin isä jäi kotiin lapsen kanssa.

Puoluetoveri, kansanedustaja Jari Myllykoski (vas) toivottaa Li Anderssonin tervetulleeksi vanhempien rinkiin.

– Kolmen lapsen isänä voin sanoa, että lapsi tuo elämään todella paljon uutta.

Kansanedustaja Jari Myllykoski (vas) on itse kolmen lapsen isä.­

Myllykosken mielestä on hienoa, että ihmisellä on elämänmuutoksia, jotka ovat ilmeisen positiivisia.

– Lin Facebook-päivityksessä oli juuri se, minkä pitää olla oleellista, että elämää ei pidä vain odottaa, ennakoida ja suunnitella.