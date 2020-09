Koronan vuoksi pakkiruokailussa olevat varusmiehet ovat valittaneet nälkää. IS toimitti poikkeusolojen pakkimenun ravitsemusasiantuntijan nähtäväksi.

Koronaviruksen vuoksi asevelvollisuuttaan suorittavat varusmiehet ovat osan palvelusajastaan pakkiruokailussa. Ruokailu tapahtuu maastossa jopa parin viikon ajan.

Aiemmin on uutisoitu, että osa varusmiehistä kokee, että koronasta johtuvat ruokahuollon erityisjärjestelyt aiheuttavat heille näläntunnetta, eikä ruokaa ole ollut aina riittävästi tarjolla. Osa varusmiehistä on valittanut nälän tunnetta juuri kyseisten pakkiruokailu­jaksojen aikana.

Myös maasto-olosuhteissa harjoittelua on lisätty, mikä on kasvattanut niin sanotun pakkiruokailun määrää.

Mutta millainen on varusmiesten ruokalista maastoruokailun aikana? Varusmiehiä kouluttavista yksiköistä IS pyysi nähtäväkseen 4 000 varusmiehen palveluspaikkana toimivan Porin Prikaatin maastoateriamenun viikolta 34.

Ruokalistat on laatinut ruokapalveluyritys Leijona Catering yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa. Leijona Catering vastaa Puolustusvoimien ja Rikosseuraamusviraston ruokahuollosta.

Maallikon silmin ruokalista vaikuttaa monipuoliselta, joskin keitto- ja pataruokapainotteiselta. Mutta mitä mieltä siitä mahtaa olla ravitsemustieteen ammattilainen?

IS lähetti Porin Prikaatin kahden viikon maastoruokalistan Suomen Ravitsemustieteen yhdistyksen suosittelemalle ravitsemusterapeutille arvioitavaksi.

– Vaikuttaa hyvältä ja vaihtelevalta, ravitsemusterapeutti Aino Niemi Turun kaupungin hyvinvointitoimiala-yksiköstä sanoo.

Leijona Cateringin mukaan viiden viikon maastoruokalistan ravintosisällön päivittäinen keskiarvo on 3 650 kilokaloria.

– Energiasisällön puolesta se on hyvä määrä, annoskokojen on tosin laskettu olevan aika isoja, jotta tulee noin paljon energiaa Niemi sanoo.

Ravitsemusterapeutin mukaan hyvin aktiivisen 18–30- vuotiaan 75 kiloa painavan nuoren miehen päivittäinen energiansaantisuositus on 3 200 kilokaloria.

Ihmisen ravinnontarve vaihtelee voimakkaasti jo pelkästään koon mukaan. 95 kilon painoisen ihmisen perusaineenvaihdunta kuluttaa enemmän energiaa kun vaikka 75-kiloisen. Riittääkö pakkiruokailun 3 600 kaloria esimerkiksi 95-kiloiselle?

– Sanoisin, että sen pitäisi riittää. Tämä energiansaanti ei välttämättä käytännössä toteudu, jos ei syö kaikkia aterioihin kuuluvia osia, niin kuin ne on suunnitelmassa tarkoitettu.

Vertailun esimerkiksi jatkosodan syksynä 1942, kun edellisen syksyn liki katastrofaalinen elintarvikepula maassa alkoi hellittää, taistelujoukoissa palvelleiden sotilaiden muona-annoksen energiasisältö oli 3 445 kilokaloria. Takalinjojen miesten ravinnontarve oli puolestaan arvioitu 2 766 kilokaloriksi.

Kotirintamalla raskasta työtä puurtavien tavoiteruoka-annoksen koko oli 2 414 kilokaloria, ja henkisen työn tekijöiden annos oli 1 839 kilokaloria eli lähes desimaalipilkulleen puolet siitä, millä korona-aikojen varusmies syksyllä 2020 joutuu pärjäämään.

Totuuden nimissä täytyy muistaa, että miesten keskikoko on kasvanut reilusti 80 vuodessa, joten myös heidän energiakulutus on keskimäärin suurempi.

Mutta rätingit ovat rätinkejä, kuten Tuntemattoman alikersantti Lahtinen totesi näläntunteensa keskellä syksyllä 1941. Mikä voisi selittää nykyisten varusmiesten näläntunnetta? Onko ruoka loppunut kesken?

– Tietoomme ei ole tullut, että ruoka olisi loppunut, Porin Prikaatin komentaja prikaatikenraali Mika Kalliomaa sanoo.

Hän sanoo, että varusmiesten näläntunteesta ei ole tihkunut tietoa heidän käytössään olevia palautekanavia pitkin. Siitä huolimatta huoli tunnustetaan ja otetaan vakavasti.

– Jos ruokaa ei ole tarpeeksi tai se ei vastaa laadultaan tavoiteltua, asia pitää selvittää. Energia ei saa loppua.

Kun keskustelu varusmiesten nälästä nousi esiin, Kalliomaa jalkautui tutustumassa pakkiruokailuun käytännössä. Onko kyse yksittäisten varusmiesten kokemuksista vai laajemmasta ilmiöstä, siihen Kalliomaa ei osaa vastata.

– Kyse on joka tapauksessa henkilökohtaisesta kokemuksesta ja siihen suhtaudutaan vakavasti, Kalliomaa sanoo.

Entä millainen on Porin prikaatin maastoaterioiden ravitsemuksellinen laatu ravitsemusterapeutin mielestä?

– Hiilihydraattien osuus päivittäisestä energiasta on 47 prosenttia ja proteiinin 16 prosenttia ovat suositusten mukaisia. Tyydyttyneiden rasvojen osuus on hieman suosituksia korkeampi, mutta sillä tuskin on lyhyen aikavälin ruokavaliossa merkitystä. Lista näyttää monipuoliselta ja vaihtelevalta, Niemi sanoo.

Jos armeijan koronakenttäruokailua verrataan jatkosodan jermujen sapuskoihin, kehitystä on tapahtunut.

– Tuolloin noin puolet energiasta suuri osa energiasta vaikutti tulevan hiilihydraateista ja sokerin määrä oli nykyisiä suosituksia suurempi. Mutta vanhakaan lista ihan huonolta näytä. Hedelmien ja kasvisten vähäisyys on suurin puute, Niemi sanoo