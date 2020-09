Negatiivinen koronatesti tulossa pakolliseksi Suomeen matkustaville – lakimuutos vireillä

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee pikavauhtia lakimuutosta, jonka perusteella kuljetuspalvelujen tarjoajat joutuvat vaatimaan Suomeen tulevilta matkustajilta todistusta negatiivisesta koronatestistä.

Muutos on osa laajempaa terveysturvallisuutta koskevaa lakipakettia.

– On tullut selväksi, että liikenneviranomaisten toimivaltaa on lisättävä, jotta liikenteen terveysturvallisuus taataan. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilla on oikeus katkaista väliaikaisesti vaarallisia lentoreittejä. Päivittäisessä ulkomaanliikenteessä olisi tehokkainta, että lennoilla, laivoilla, busseissa ja junissa kuljetuksen järjestäjä velvoitetaan huolehtimaan ja tarkastamaan, että matkailijalla on todistus negatiivisesta testituloksesta, sanoo liikenneministeri Timo Harakka (sd) tiedotteessa.

Kyseessä olisi määräaikainen laki, joka olisi voimassa ensi vuoden loppuun. Lakiesitys on määrä lähettää lausuntokierrokselle ensi viikolla.

Velvollisuus vaatia negatiivista tartuntatautitestiä matkustajilta tulisi käyttöön silloin, kun terveysviranomaiset ovat todenneet laajaa tartunnan vaaraa aiheuttavan yleisvaarallisen tartuntataudin. Velvollisuus koskisi kaikkia liikennemuotoja.