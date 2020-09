Kotona lapsuudesta asti jatkunut piina alensi rangaistusta – haulikolla isänsä ampunut 24-vuotias poika tuomittiin poikkeuksellisesti surmasta

Oikeudessa poika ja perheen tunteneet kertoivat isän runsaasta alkoholinkäytöstä, aggressiivisuudesta ja väkivaltaisuudesta. Oikeuden mukaan poikkeukselliset olosuhteet puolsivat lievemmän tuomion antamista.

Pohjois-Savon käräjäoikeus tuomitsi keskiviikkona poikkeuksellisesti surmasta 24-vuotiaan miehen, joka ampui isänsä kuoliaaksi haulikolla Iisalmessa. Surma on harvoin käytetty henkirikosnimike, joka tulee kyseeseen silloin, kun tappo on tehty kokonaisuutena arvostellen lieventävien asianhaarojen vallitessa.

Myös käräjäoikeus korosti tuomiossaan, että surman soveltaminen tulee kyseeseen vain poikkeuksellisesti. Se kuitenkin katsoi, että olosuhteet isän ja pojan kotona olivat olleet poikkeukselliset jo pitkään, ja isä–poika-suhde oli ollut vaikea ja toistuvan, erityisesti henkisen, väkivallan värittämä.

Oikeudessa poika ja isän ex-puoliso kertoivat uhrin runsaasta alkoholin­käytöstä sekä siihen liittyneestä aggressiivisuudesta ja henkisestä väkivallasta. Ex-puoliso oli lopulta muuttanut pois pariskunnan yhteisestä kodista vuonna 2016, minkä jälkeen poika ja isä jäivät taloon kahden. Poika kertoi, että oli harkinnut pois muuttamista, mutta oli jäänyt, koska muuten hänellä ei olisi ollut paikkaa autoharrastukselleen.

Soitti itse hätäkeskukseen

Syytteessä oli kyse juhannusaattoa edeltävän illan tapahtumista. Isällä oli kaveri kylässä, ja ennen iltayhdeksää hän pojan kertoman mukaan potkaisi pojan huoneen oven auki ja vaati tätä aggressiivisesti tulemaan alakertaan. Pojan mukaan isä myös uhkasi lyödä häntä lampulla, mutta kaverin huudot alakerrasta saivat isän rauhoittumaan ja lähtemään pois.

Noin tuntia myöhemmin poika kuuli jälleen isänsä askeleet portaista. Poika otti haulikon, jonka isä oli aiemmin hankkinut ja jonka poika oli piilottanut omaan huoneeseensa, ja latasi sen.

Kertomansa mukaan poika osoitti isää haulikolla ja käski tätä monta kertaa pysähtymään, mutta isä ei totellut, vaan tuijotti häntä ”pelottavalla” katseella. Poika kertoi tuolloin olleensa varma, että isä olisi saattanut tappaa hänet. Kun isä tarttui haulikkoon toisella kädellään, poika laukaisi aseen. Laukaus osui isää rintaan tappaen hänet.

Tämän jälkeen poika soitti hätäkeskukseen ja kertoi, mitä oli tehnyt.

Isä oli hamstrannut aseita ja räjähteitä

Käräjäoikeuden mukaan kyse ei ollut hätävarjelusta. Oikeus katsoi, että poika olisi voinut toimia tilanteessa toisin eikä tilanne olisi vaatinut kuolettavan laukauksen ampumista. Tapon sijaan oikeus päätyi kuitenkin tuomitsemaan pojan surmasta.

Oikeus katsoi näytetyksi, että isän alkoholinkäyttö oli varjostanut pojan elämää kouluiästä lähtien ja että isä oli vuosien kuluessa kohdistanut poikaan runsaasti henkistä ja välillä myös fyysistä väkivaltaa. Vaikeista olosuhteista kertoivat myös monet perheen tunteneet.

Poika ja useat todistajat kertoivat myös, että isä oli viime vuosina humalassa useasti kertonut aikovansa järjestää ”näyttävän lähdön”. Isä oli ryhtynyt keräämään aseita ja räjäyttämiseen tarvittavia tarvikkeita. Kun poliisi tutki talon, sieltä löytyi runsaasti erilaisia räjähdeaineita ja aseita.

Oikeus huomioi, että ampumiseen johtaneita tapahtumia oli edeltänyt pojan poikkeuksellisen uhkaavaksi kokema tilanne. Pelko oli ollut läsnä myös isän aiemman alkoholinkäyttöön liittyneen käytöksen takia. Sen sijaan oikeuden mukaan mikään ei viitannut siihen, että pojalla olisi ollut nimenomainen tarkoitus tappaa isänsä.

Oikeus katsoi, että rikokseen liittyvät seikat, poikkeukselliset olosuhteet sekä rikoksentekijän vaikuttimet huomioon ottaen teko oli katsottava tehdyksi lieventävien asianhaarojen vallitessa. Oikeus langetti pojalle surmasta lievimmän mahdollisen rangaistuksen eli neljä vuotta vankeutta. Syyttäjä oli vaatinut hänelle taposta 9–10 vuoden vankeustuomiota.

STT jättää tekijän nimen poikkeuksellisesti julkaisematta, vaikka teon ja rangaistuksen vakavuus puoltaisivat sen kertomista yleensä. Kerrotuissa tapahtumissa on kyse on uhrin ja tuomitun yksityiselämään liittyvistä asioista, joista osa on alkanut tuomitun lapsuudessa. Tekoon ei myöskään epäillä liittyvän perheen ulkopuolisia henkilöitä.