Valepoliisit piinasivat ikäihmisiä tällä kertaa Etelä-Karjalan alueella.

Viime vuosina Suomeen rantautunut valepoliisi-ilmiö ei ota laantuakseen. Tällä kertaa valepoliisien huijausten uhreiksi joutui ikäihmisiä Etelä-Karjalassa, jossa on kirjattu tällä viikolla jo kolme rikosilmoitusta asiaan liittyen.

Poliisiksi esiintynyt soittaja on tiedustellut uhriltaan pankkitietoja. Soittajat ovat esimerkiksi kertoneet, että pankkikortti on kopioitu, minkä jälkeen he ovat pyytäneet pankkitunnuksia, jotta pankkitili saataisiin suljettua. Pankkitunnukset saatuaan huijarit ovat tehneet luvattomia tilisiirtoja. Uhrien tileiltä on nostettu useita tuhansia euroja.

Poliisin mukaan puhelut ovat tulleet tuntemattomasta numerosta. Soittaja on puhunut suomen kieltä.

Vastaavankaltaisia huijauksia tehty kesän aikana myös ”pankin nimissä”. Pankin virkailijaksi esittäytynyt henkilö on pyytänyt puhelimessa pankkitietoja tilin sulkemista varten. Huijauksia on tehty myös sähköposteilla, joissa ”pankilta” on tullut linkki, jota kautta pääsisi lukemaan ”luottamuksellisen viestin”. Linkin avaamisen jälkeen on pitänyt syöttää verkkopankkitunnukset.

Poliisi muistuttaa, että poliisi ei koskaan kysy puhelimessa pankkitunnuksia. Poliisi sanoo myös, etteivät viranomaiset, rahalaitokset tai muut asialliset taho kysy koskaan verkkopankkitunnuksia tai korttitietoja puhelimitse, sähkö­postilla tai tekstiviesteillä.

– Väärinkäytösepäilyssä kannattaa sulkea pankkikorttisi pankin palvelussa ja tehdä asiasta rikosilmoitus poliisille. Poliisi haluaa muistuttaa, että huijatuksi jouduttuaan on ensiarvoisen tärkeää olla mahdollisimman nopeasti yhteydessä sekä omaan pankkikonttoriin että poliisiin.

– Nopealla toiminnalla on mahdollisuus saada estettyä rahojen siirtyminen rikollisen tilille, Kaakkois-Suomen poliisin lähettämässä tiedotteessa todetaan.