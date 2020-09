Omaiset eivät saaneet yhteyttä mieheen, ruumis löytyi myöhemmin – murhatutkinta johti useiden mökkipalojen jäljille

Poliisi löysi miehen ruumiin Tervossa toukokuussa. Tutkimuksissa varmistui, että kuollut oli kadonneeksi ilmoitettu Juuso Sirviö. Juttu siirtyi nyt syyttäjälle.

Pohjois-Savon Tervossa toukokuussa 2020 tapahtuneen henkirikoksen esitutkinta on valmistunut. Asia on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan.

Poliisi sai 7.5.2020 ilmoituksen iisalmelaisesta miehestä, johon omaiset eivät olleet saaneet pariin päivään yhteyttä. Tutkimuksissa varmistui, että kuollut oli kadonneeksi ilmoitettu Juuso Sirviö.

– Asian selvittelyssä tuli pian esiin sellaisia seikkoja, että asiaa alettiin tutkimaan henkirikoksena. Uhri löytyi Tervosta 15.5.2020, poliisi kertoo tiedotteessaan keskiviikkona.

Tekoa on tutkittu murhana. Siitä ovat vangittuina tervolainen 1985 syntynyt nainen sekä tervolainen 1990 syntynyt mies.

Nainen on Sirviön ex-kumppani. Mies on puolestaan naisen uusi kumppani.

– Juttu etenee syyttäjälle rikosnimikkeillä murha, törkeä ryöstö ja törkeä varkaus, rikoskomisario Esko Salo Itä-Suomen poliisilaitokselta kertoo Ilta-Sanomille.

Salo toimii jutun varsinaisen tutkinnanjohtajan, rikosylikomisario Mikko Lyytisen sijaisena.

Tässä kokonaisuudessa puhutaan myös rikosnimikkeestä hautarauhan rikkominen. Mistä syystä hautarauhan rikkominen tuli mukaan nimikkeisiin?

– Uhri on piilotettu eli yritetty kätkeä, Salo kertoo.

Oliko uhri yritetty siis kätkeä hautausmaalle vai jonnekin muualle?

– Ei hautausmaalle, vaan muualle. Paikkaa emme kerro tässä vaiheessa, Salo korostaa.

Epäillyt näyttivät kätköpaikan aiemmin poliisille.

Tämä tapahtumista tiedetään tutkinnan perusteella

Ilta-Sanomat kertoi 19.5. , että poliisi epäilee Juuso Sirviöön kohdistuneesta taposta ja törkeästä ryöstöstä tervolalaista pariskuntaa. Sirviön käyttämä BMW-merkkinen auto löytyi teosta epäillyn pariskunnan pihapiiristä. Autossa oli verijälkiä.

Nyt rikosnimikkeeksi syyttäjälle on tullut siis murha.

Sirviö ilmoitettiin kadonneeksi 7. toukokuuta. Poliisi epäilee, että henkirikos olisi tapahtunut päivää aiemmin Pohjois-Savossa sijaitsevassa Tervon kunnassa.

Poliisin saaman käsityksen mukaan 30-vuotias Sirviö olisi houkuteltu paikalle, jonka jälkeen häneen on kohdistettu väkivaltaa. Epäilyn mukaan nainen olisi ollut Sirviöön ensin yhteydessä.

Poliisi kertoo nyt tiedotteessaan, että asian selvittelyssä tuli pian esiin sellaisia seikkoja, että asiaa alettiin tutkia henkirikoksena.

Kesämökkeihin murtauduttu

Talven ja kevään 2020 aikana Tervossa, Vesannolla ja Rautalammilla oli palanut useita kesämökkejä sekä useisiin kesämökkeihin oli murtauduttu ja anastettu omaisuutta. Esitutkinnan aikana tuli ilmi, että murhasta epäiltyjä oli syytä epäillä myös näistä teoista ja kotietsinnällä heidän asunnostaan löytyi mökeistä vietyä omaisuutta.

– Henkirikostutkinnan lisäksi on valmistunut 18 muuta esitutkintapöytäkirjaa. Kesämökkien paloja on tutkittu törkeinä vahingontekoina ja näitä on yhteensä seitsemän. Lisäksi tutkinnassa on ollut neljä varkautta, jotka on tehty törkeiden vahingontekojen yhteydessä. Kesämökkeihin liittyvistä varkauksista tai varkauden yrityksistä on valmistunut seitsemän esitutkintapöytäkirjaa, poliisi kertoo tiedotteessaan.

Juttukokonaisuuden syytteen noston määräpäivä on 30.9.2020. Alustavan tiedon mukaan asiakokonaisuuden käsittely alkaa käräjäoikeudessa lokakuussa.