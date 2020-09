Korona leviää nyt maakunnissa – tilanne on kuitenkin parempi kuin keväällä

Koronatartunnat näyttivät pitkään keskittyneen eteläiseen Suomeen, mutta viime viikkoina tapauksia on todettu enenevässä määrin myös muualla Suomessa.

Kuhmon ja Jyväskylän tartuntaryppäät herättävät huolen, että koronavirus leviää nyt maakunnissa. Eniten tartuntoja sataatuhatta asukasta kohti on Uudenmaan jälkeen Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä. Seuraavaksi tiheimmin koronavirusta on todettu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä, ja lähes yhtä paljon Kainuussa.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri teki loikan koronatilastoissa, kun Jyväskylässä todettiin kymmeniä uusia tapauksia. Kolmeen eri tartunta­ketjuun jäljitettäviä covid-19-tapauksia oli tiistaihin mennessä todettu yhteensä 34.

– Kevääseen verrattuna tilanne on kuitenkin parempi, koska nyt meillä on perusasiat kunnossa. Silloin tilanne tuntui hallitsemattomalta, toteaa Jyväskylän tartuntataudeista vastaava lääkäri Ilkka Käsmä.

Käsmä ei kuitenkaan usko, että maakunnissa nyt lähtisi liikkeelle valtava korona-aalto.

– Tässä on nyt muutama mehevä keissi saatu aikaiseksi, ja harmillisesti ne ovat sattuneet samaan aikaan.

Käsmän mukaan ihmiset käyttäytyvät nyt pääosin järkevästi, eikä esimerkiksi kesän lomamatkailu näyttäisi aiheuttaneen suuria tartuntapiikkejä. Jonkin verran asenteessa on silti toivomisen varaa.

– Nyt ilmi tulleista tapauksista moni on hyvinkin vähäoireisia. Se on saanut osan epäilemään, ovatko toimet liioiteltuja. Mutta kannattaa muistaa, että kuolleita on paljon, eli kyllä tämä huomattavaa kuolleisuutta aiheuttava tauti on.

Vähäoireisuuden takana voi olla se, että riskiryhmiä on suojeltu. Kun riskiryhmään kuuluvia on sairastuneiden joukossa entistä vähemmän, myös sairaalahoitoa tarvitsevien määrä pienenee.

– Testausta on myös lisätty. Meillä Keski-Suomessa oli vielä pari viikkoa sitten viikon jonot, mutta saimme ne purettua yksityisen puolen avulla. Nyt testiin pääsee vuorokauden sisällä, Käsmä sanoo.

Lapin sairaanhoitopiirissä eletään vilkkaan kotimaan­matkailukesän jälkeistä syksyä. Matkailijat eivät näytä tuoneen mukanaan koronavirusta, toteaa Lapin sairaanhoitopiirin ylilääkäri Markku Broas.

– Elokuussa oli kymmenen tapausta, kun kesäkuussa niitä oli kolme ja heinäkuussa neljä. Eli kasvua on, mutta viimeisimmät ovat ulkomaan­matkoihin liittyviä tapauksia.

Broaksen mukaan tilanne on rauhallinen, koska tartuntaketjut ovat jäljitettävissä.

– Ihmiset käyvät nyt hyvin testeissä ja toivottavasti se jatkuu. Myös hygieniaohjeet ja maskin käyttö yleisissä tiloissa auttavat. Lapissa ollaan rauhallisin mielin.

Kevättalvella Lapin hiihtokeskukset olivat yksi tartuntapesäkkeistä. Nyt ihmiset ovat Broaksen mukaan oppineet läksynsä, eikä samanlaisia ketjuja pitäisi tulla.

– Myös sairaanhoitopiirien koko vaikuttaa tilastoihin. Lapin sairaanhoito­piirin alueella on yhteensä 117 000 ihmistä, joten jokainen tartunta nostaa nopeasti tilastoa, jossa tapaukset suhteutetaan 100 000 asukkaaseen.

Broas huomauttaa, että myös pohjoisen Ruotsin tilanne on parantunut.

– Norrbottenin ilmaantuvuus on jo alle 8 tapausta 100 000:tta asukasta kohti, eli sinne voisi hyvin antaa jopa matkustusoikeuden.

Koronatoimia kiristettiin 8 000 asukkaan Kuhmossa, kun testeissä löydettiin 16 koronatapausta.­

Kainuun tapaukset ovat herättäneet paljon huomiota, koska noin 8 000 asukkaan Kuhmossa löydettiin 16 koronatapausta.

Kainuun soten pandemiapäällikkö ja hallintoylilääkäri Olli-Pekka Koukkari sanoi maanantaina IS:lle odottavansa lähipäivinä lisää tautitapauksia.

– Jos uusia tapauksia ei tule, olen syvästi hämmästynyt, Koukkari tuumasi.

Tartunnoille altistuneita on Kainuussa 160, ja heistä valtaosa on kuhmolaisia.