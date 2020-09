Kuhmossa paljastui korona oireettomalta henkilöltä, joka oli aiemmin saanut negatiivisen testituloksen

Kuhmon koronaepidemiassa sattuivat toteen kaikki mahdolliset epätodennäköisyydet.

– Oli hemmetin huonoa tuuria kaikin mahdollisin tavoin, pelkistää Kainuun soten pandemiapäällikkö ja hallintoylilääkäri Olli-Pekka Koukkari Kuhmon koronan levittäjästä.

Korona löytyi oireettomalta henkilöltä, joka koronatestissä oli saanut negatiivisen tuloksen.

Hän hakeutui testeihin, kun kansalaisia oli kehotettu menemään testeihin pienistäkin nuhaoireista. Häneltä otettiin näyte nenänielusta. Tulos oli negatiivinen.

Yli kahden viikon päästä häneltä otettiin uusi näyte alahengitysteistä. Laboratoriotesteissä paljastui, että hän sairastaa koronaa.

Koukkari sanoo, ettei tällaiselle tilanteelle vain voi mitään. Koronaviruksen jakaantuminen hengitysteissä vaihtelee.

Koukkari sanoo, että vaikka testi olisi kuinka oikein otettu nenänielusta ja tulos laboratoriossa oikein analysoitu, kaikkina hetkinä koronavirus ei esiinny nenänielussa.

Kuhmosta saatiin sattumalta jälki koronasta. Sitä lähdettiin seuraamaan ja koronaan sairastuneita löytyi.

Kuhmossa altistuneita on Koukkarin mukaan ehkä 160.

– Ihme, jos siinä porukassa ei olisi muutamalla tautia. Niiden pitäisi puhjeta tämän viikon aikana.

Koukkari muistuttaa, että vielä elokuun loppupuolella Kainuussa oli koronassa pitkä nollarivi takana. Kesällä oli vain yksittäisiä koronatapauksia.

Koulujen alettua Kainuussa tehtiin 300 testiä päivässä ilman yhtään löydöstä.

Paljastuneessa ryvästymässä on alle kolmekymppinen varsin terve aikuinen. Tartunnan saajilla oirekuva on hyvin lievä. Osalla korona on täysin oireeton.

– Tämä pitää miinan sisällään. On oireettomia ihmisiä, jotka viettävät normaalia elämää. Sitten on henkilö, joka saa hengitystieinfektiosta negatiivisen testituloksen ja toipuu, kuten flunssasta muutamassa päivässä toivutaan.

Koukkari sanoo, että jokaisen pitäisi elää pullossa, jotta tauti pysyisi kurissa. Sitä ei kestäisi maan talous eikä ihmisten mielenterveys.

Koukkarin mukaan on mahdotonta selvittää, mistä koronavirus on tullut Kuhmoon. Ryvästymän osallisilla kyse ei ole ulkomaan kontakteista.

Mahdollisuuksilla voidaan Koukkarin mukaan spekuloida.

Koukkari sanoo, että monella on sukujuuret Kainuussa. Kesällä maakuntaan tullaan mökkeilemään. On myös työmatkailua ja metsäteollisuutta.

– Vuokatti on aktiivinen urheilussa. Katinkullassa itse kukin käy golfia hakkaamassa. Taisi Temptation Island olla Vuokatin saarella. Heitä nyt tikkaa näillä.

