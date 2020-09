Porvoon poliisiampumista epäillyt veljekset vaitonaisina kuulusteluissa – vain näihin kysymyksiin he vastasivat

Miehet eivät suostuneet kommentoimaan mitenkään rikosepäilyjä.

Porvoon poliisiampumisista epäillyt ruotsalaisveljekset pysyivät kuulusteluissa vaitonaisina. Tämä käy ilmi tiistaina julkiseksi tulleesta esitutkintamateriaalista. Granholmin veljeksiä epäillään muun muassa 13 murhan yrityksestä.

Veljeksistä nuorempi, Raymond Granholm, 26, kieltäytyi jo ensimmäisessä kuulustelussa vastaamasta kysymyksiin koskien Porvoon poliisiampumisia ja sitä, että häntä epäiltiin poliisien murhan yrityksestä. Hän ei myöskään halunnut kertoa tapahtumista Tampeerella ja kiinniottoon johtaneesta takaa-ajosta. Mies ei niinikään vastannut kysymykseen siitä, milloin hän saapui Suomeen.

Sama linja jatkui myös seuraavissa kuulusteluissa. Poliisi kirjoittaa kuulustelukertomuksessa toistuvasti, kuinka mies vaikeni, kun häneltä kysyttiin tapahtumista, hänen perheestään Ruotsissa ja Suomessa ja siitä, milloin hän saapui Suomeen.

Kovista rikoksista epäillyt miehet tallentuivat poliisiauton kameraan.­

Kolmannessa ja neljännessä kuulustelussa mies suostui tunnistamaan pakoautosta löytyneitä tavaroita kuten vaatteita. Mies ei suostunut kuitenkaan puhumaan tapahtumista Porvoossa ja Tampereella.

– Haluatko omin sanoin kertoa tapahtumista 24.–25.8? kuulustelija kysyy.

– Minä en puhu siitä, mies vastaa.

– Etkö halua puhua tapahtumista? kuulustelija kysyy.

– En.

– Volvosta (miesten käyttämästä autosta) otettiin luotiliivi, joka oli viety poliisiautosta Porvoossa. Mitä voit kertoa siitä?

– En keskustele myöskään siitä.

Epäiltyjen käyttämä auto.­

Myöhemminkin mies suostuu vastaamaan vain muutamiin kysymyksiin. Onko hän googlannut matkan Porvoosta Pirkanmaalle? Kyllä. Veljesten oli vaikea saada poliisia oikeaan paikkaan? Se ei ollut hän joka puhui. Aikooko hän jatkossakin olla vastaamatta kysymyksiin? Kyllä.

Vanhempi veli Richard Granholm, 31, oli lähes yhtä vaitonainen. Hänkään ei suostunut kommentoimaan Porvoon ja Tampereen tapahtumia tai vastaamaan kysymyksiin hänen perheestään tai siitä, milloin ja miksi hän saapui Suomeen.

Veljensä tavoin hän suostui tunnistamaan Volvosta löytyneitä tavaroita. Koon 43 kengät ovat hänen, ruskeaa reppua hän ei tunnista, aseöljy on hänen ja hän ihmettelee, saako sen vielä takaisin.

– Jotta tehdään selväksi, tapahtumapaikalta on löydetty reppu, jossa on tavaroita, joissa on sinun dna:tasi ja sieltä, missä teidät otettiin kiinni, löydettiin pistooleja ja (poliisiautosta otettu) luotiliivi, kuulustelija sanoo.

– Yksi plus yksi on kaksi, mies vastaa.

Kuva pistoolista, jota epäillään käytetyn rikoksissa.­

Koskien ilmakivääriä, mies sanoo, ettei kommentoi, onko sitä käytetty epäillyn ryöstön yhteydessä.

– Ilmakiväärillä ei ole mitään tekemistä minkään kanssa, se on minulla ollut henkilökohtaisesti lintujen ampumista varten, tarkoitat siis ilmakivääriä, se on lintujen ampumista varten.

Mies myös kritisoi poliisia antaen ymmärtää, ettei poliisilla olisi todellisuudessa todisteita vastaan.

Muuten mies ei joko muistanut asioita tai halunnut vastata kysymyksiin.