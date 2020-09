Kotoperäisten koronatapausten määrä on pysynyt pienenä, Salminen sanoo Helsingin Sanomissa.

Suomessa ei tällä hetkellä ole laajaa koronavirusepidemaa, sanoo Terveyden ja hyvinvointilaitoksen johtaja Mika Salminen Helsingin Sanomissa.

HS:n jutussa kerrotaan, että kahden viime viikon aikana Suomessa on todettu päivittäin keskimäärin 24 koronavirustartuntaa. Testejä on tehty yli 14 000 päivässä.

Tiistaina sairaalahoidossa oli kymmenen ihmistä, joista yksi oli tehohoidossa.

– Voin vahvistaa, että Suomessa ei ole laajaa kotoperäistä epidemiaa käynnissä. Meillä on toki kotoperäisiä tapauksia jonkin verran, mutta niitä ei ole joka puolella. Niiden määrä on pystynyt kohtuullisen pienenä, Salminen sanoo Helsingin Sanomissa.

Viime päivinä on herättänyt huomiota erityisesti Kuhmon sekä Jyväskylän koronatilanne. Maanantain ja tiistain aikana Jyväskylässä on todettu yhteensä 19 uutta tartuntaa, ja karanteeniin on asetettu yhteensä lähes 400 henkilöä. Kuluneen kahden viikon aikana tartuntoja on ilmennyt 34.

Jo eilen kerrottiin, että tartuntojen määrä kaupungissa on korkein viime huhtikuun alun jälkeen. Jyväskylän kaupunki kertoo, että kaikkien tartuntaketjujen alkuperä on tiedossa.

Tämän lisäksi noin 8 000 asukkaan Kuhmossa oli tiistaihin mennessä vahvistettu 17 koronatartuntaa. Samaan ryppääseen kuuluvia tartuntoja oli muualla Kainuussa lisäksi kaksi kappaletta. Tartunnalle on altistunut maakunnassa pitkälle toistasataa henkeä. Myös altistumisista reipas enemmistö sijoittuu Kuhmoon.