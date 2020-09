Laji teki viime vuonna paluumuuton eläintarhaan 15 vuoden tauon jälkeen.

Korkeasaaren eläintarhaan viime vuonna muuttanut amurinleopardikissapari on saanut ensimmäiset pentunsa. Kuukausi sitten syntyneistä pennuista kaksi on naaraita ja yksi uros, eläintarha kertoo tiedotteessa.

Puolikiloiseksi kasvaneet pennut ovat käyneet ensi kerran eläinlääkärin tarkastuksessa, jossa ne saivat matolääkkeen ja mikrosirun.

Pentujen äiti on kotoisin Novosibirskin eläintarhasta Venäjältä ja isä tshekkiläisestä eläintarhasta. Korkeasaaressa osattiin odottaa iloisia pentu-uutisia siitä lähtien, kun naaras alkoi puolustaa reviiriään ja hääti uroksen tarhasta. Varmuus pentueesta saatiin heinäkuun lopulla, kun emo alkoi kantaa ruokaa pesään. Pennut ovat jo uskaltautuneet omille tutkimusmatkoilleen pesän ulkopuolelle.

Pennuille etsitään aikanaan uudet tarhapaikat muista eläintarhoista, kertoo Korkeasaaren kuraattori Hanna-Maija Lahtinen.

Amurinleopardikissa palasi viime vuonna Korkeasaareen 15 vuoden tauon jälkeen. Eläintarhan edelliset pennut syntyivät 20 vuotta sitten.

Amurinleopardikissaa on metsästetty sen turkin takia. Metsästyksen ja elinympäristön häviämisen takia laji on harvinaistunut paikallisesti. Erityisesti elinalueensa saarilla amurinleopardikissalla menee huonosti, ja Japanissa se luokitellaan jo äärimmäisen uhanalaiseksi. Laji on kuitenkin koko elinalueensa mittakaavassa edelleen elinvoimainen.

Aasian itälaidalla amurinleopardikissan kanssa elävät myös amurintiikeri ja amurinleopardi.