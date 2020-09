Näin poliisi pääsi Porvoon epäiltyjen poliisiampujien jäljille – hurja takaa-ajo päättyi piikkimattoon

Epäiltyjen henkilöllisyys lähti selviämään puhelimen IMEI-numeron kautta.

Poliisin tiistaina julkiseksi tulleesta esitutkintamateriaalista selviää, miten poliisi pääsi Porvoon epäiltyjen poliisiampujien jäljille. Tapauksen oikeuskäsittely alkoi tiistaina valmisteluistunnolla.

Ruotsalaisveljeksiä syytetään muun muassa 13 murhan yrityksestä, törkeästä ryöstöstä ja sivullisten vaarantamisesta. 23- ja 31-vuotiaat veljekset ovat kiistäneet syytteet murhan yrityksistä, mutta myöntäneet osan muista syytteistä.

Poliisipartion epäillään joutuneen veljesten uhkailujen ja laukausten kohteeksi Porvoossa sijaitsevalla teollisuusalueella varhain aamuyöllä 25. elokuuta 2019. Toinen poliiseista sai ampumavamman, toinen selvisi ruhjeilla. Kun molemmat poliiseista olivat päässeet pakenemaan paikalta, veljekset suuntasivat esitutkinnassa kerättyjen tietojen perusteella takaisin autolleen ja lähtivät ajamaan Helsingin suuntaan.

Esitutkintamateriaalin mukaan epäiltyjen jäljille päästiin hätäkeskuspuhelun perusteella. Veljesten epäillään houkutelleen poliisit teollisuusalueelle soittamalla hätäkeskukseen kello 0.22.

Puhelussa miesääni pyysi lähettämään poliisipartion Koneistajantielle.

– Kyse on narkomaanista, joka on yrittänyt, hän varasti autostani, sain hänet kiinni, minulla on hänet, hän makaa maassa, mies sanoo.

– Jos viitsisit lähettää auton.

Hätäkeskuksen työntekijä pyysi puhelun edetessä soittajan puhelinnumeroa. Tämä kuitenkin väitti, että numero oli uusi eikä hän muistanut sitä ulkoa. Hätäkeskuksesta pyydettiin, että soittaja antaisi veljensä numeron.

– Mutta meillä on vain tämä puhelin, se on työpuhelimemme, mies vastasi.

– Okei, no sitten asialle ei voi mitään, hätäkeskuksesta vastattiin.

Puhelu soitettiin puhelimesta, jossa ei ollut sim-korttia. Puhelimen IMEI-koodi saatiin kuitenkin selville. Lisäksi selvitettiin, mitä puhelinnumeroja oli käytetty kyseisessä puhelimessa.

Kävi ilmi, että kesäkuussa 2019 puhelimessa oli käytetty sim-korttia, jonka ruotsalainen puhelinnumero kuului veljeksistä vanhemmalle. Puhelimessa oli käytetty myös puhelinnumeroa, jonka nuorempi veli oli ilmoittanut omakseen Swish-rahanvälityssovelluksessa.

Puhelinta, jota käytettiin hätäpuhelun soittamiseen, ei enää puhelun jälkeen käytetty. Puhelimessa käytettyä yhtä puhelinnumeroa oli kuitenkin käytetty 25. elokuuta toisessa puhelimessa, joka oli Iphone 6S.

Televalvontatiedot kuitenkin paljastivat, että tuo puhelin sijaitsi 25. elokuuta kello 16.55 Tampereella.

Poliisi löysi epäiltyjen Volvo V50 -auton kello 19.24 Kaupin kaupunginosasta, Tampereen keskussairaalan parkkipaikalta. Auto kuitenkin ehdittiin käynnistää ennen kiinniottoa ja sillä ajettiin Sammon Valtatiellä sijainneelle Shellille.

Poliisi lähti seuraamaan autoa kello 20.04 ja auto yritettiin ensimmäistä kertaa pysäyttää kuutta minuuttia myöhemmin.

Veljeksiä epäillään kuitenkin pakomatkasta, jonka aikana he muun muassa ampuivat poliisia kohti ja kieltäytyivät pysähtymästä. Kuskiksi epäillään nuorempaa veljestä, ampujaksi vanhempaa.

Hurja takaa-ajo päättyi kello 20.31, kun Volvo ajoi piikkimattoon valtatie 3:lla Ikaalisissa. Auto pysähtyi muutama sata metriä piikkimaton jälkeen.

Veljekset otettiin kiinni auton ulkopuolella. He eivät tehneet vastarintaa.