Korkeapaine hellii – lämpötila kohoaa lähipäivinä 20 asteen tuntumaan

Lähipäivinä sää on aiempaa kuivempaa.

Suomeen leviää lännestä korkeapaineen alue.

Aamulla on paikoin sumua, muuten sää on laajalti aurinkoinen, iltapäivällä pilvisyys paikoin vaihtelee. Pohjois- ja Keski-Lapissa sää on aluksi pilvisempi ja pohjoisessa sataa, mutta sää muuttuu illalla selkeämmäksi. Heikko tai kohtalainen tuuli on maan etelä- ja keskiosassa pohjoiskoillisesta, pohjoisosassa lännestä.

Päivälämpötila on 15 – 19 astetta, Lapissa ja Koillismaalla 10 - 15 astetta, koleinta on Pohjois-Lapin pilvisillä alueilla.

Keskiviikkona korkeapaine vaikuttaa edelleen, mutta sen keskus siirtyy jo Suomen itäpuolelle. Sää on edelleen laajalti aurinkoinen ja poutainen, etelässä sekä Pohjois-Lapissa pilvisyys vaihtelee. Etelärannikolla voi tulla jokunen sadekuurokin. Etelässä idänpuoleinen, Lapissa lounaanpuoleinen tuuli on kohtalaista, maan keskivaiheilla tuuli on heikompaa.

Päivälämpötila on 15 - 20 astetta, Pohjois-Lapissa voidaan paikoin jäädä alle 15 asteeseen.

Torstaina Suomen lounaispuolelta lähestyy matalapaine ja pilvisyys lisääntyy aluksi etelässä ja lännessä, myöhemmin myös pohjoisempana. Lounaasta saapuva hajanainen sadealue tuo maan etelä- ja keskiosaan vähitellen sateita. Kaakonpuoleinen, Lapissa etelänpuoleinen tuuli voimistuu hieman ja on etenkin Lapissa puuskaista.

Päivälämpötila on enimmäkseen 16 - 20 astetta.